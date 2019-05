Alberto Ávalos

Luego de haber sido ratificado como técnico de Atlas por los nuevos dueños del equipo, el argentino, Leandro Cufré, aseguró que los tapatíos se quedan en buenas manos con la gente de Grupo Orlegi, nuevos encargados tras la venta de Grupo Salinas.

Cufré, ya pudo trabajar con Alejandro Irarragorri y su equipo de trabajo el año pasado cuando estuvo de auxiliar de Robert Dante Siboldi en Santos y lograron levantar el título de liga, relación que llegó a su fin para la segunda parte del semestre.

“Agradecer al grupo Orlegi y ahora me toca como entrenador. Mi vínculo terminaba, ellos podían tomar otra decisión y decidieron darle continuidad a este cuerpo técnico. El compromiso sigue igual. Tuve la oportunidad de participar en esta organización, donde me sentí cómodo en el pasado y no me queda más que agradecerles y desearles toda la suerte del mundo con el club. Sé que está el club en buenas manos y por sobre todo en buena gente”, dijo.

Por ahora, el plantel sigue disfrutando del periodo vacacional y será hasta el próximo 8 de junio cuando tengan que reportar a la pretemporada, será ahí cuando el nuevo Presidente, Pedro Portilla, hable con varios de ellos y les haga saber si entran o no en planes de la institución.

JMH