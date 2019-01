Laura Burgos

Auténtica, impredecible y lejos de los adjetivos con los que suelen asociar al país, Alemania me recibió con las puertas abiertas para demostrarme por qué cada vez más mexicanos la eligen como destino. Es sencillo, está rompiendo viejos paradigmas, por ejemplo en el área gastronómica quizás tenías la idea de que sus platillos no están entre los favoritos de todo paladar, pero ¿sabías que es el tercer país de Europa, detrás de Francia e Italia, con más restaurantes que tienen estrella Michelin? O en cuanto a la facilidad para comunicarte con ellos ¿sabías que en su mayoría hablan inglés a la perfección? Lo mismo pasa con el mito de que son demasiado estrictos o “fríos”, pero sucede que son amigables, respetuosos y buscan ver por la comunidad, una mentalidad que en definitivo todo país debería adoptar.

Te presentamos algunas opciones para comenzar a planear tu viaje, desde dónde hospedarte y comer, hasta las actividades que te cambiarán la perspectiva. ¡Déjate sorprender por esta joya resguardada en Europa Occidental!

Primera parada: Múnich

Es la capital del estado de Baviera, se le conoce como una de las ciudades más amables y elegantes de Alemania, y por su alto nivel socioeconómico. Entre sus calles encontrarás, mitos, secretos y edificios fundamentales en su historia que además te dejarán boquiabierto.



¿Dónde hospedarte?

Rocco Forte The Charles

Ubicado en el centro histórico con vista al Jardín Botánico, está a unos pasos de la estación del tren (de donde podrás salir hacia Núremberg), también del Palacio de Gobierno, del famoso hotel entre músicos, Bayerischer Hof, donde solía hospedarse Michael Jackson y del icónico Nuevo Ayuntamiento en la plaza Marienplatz, donde querrás admirar cada detalle por horas.

El hotel con espíritu boutique, inaugurado hace tan sólo 11 años, se distingue por su restaurante Sophia’s donde podrás disfrutar el desayuno en buffet o a la carta. Complementa tu estadía con una cita en The Charles Spa, para hombres y mujeres, con piscina interior, tratamientos especializados, gimnasio y más.



—

www.roccofortehotels.com



¿Qué hacer?

Visita Die Pinakotheken donde podrás conoce su Alte Pinakothek de arte antiguo o Pinakothek der Moderne con colecciones de arte moderno. Conoce el Teatro Nacional para maravillarte con la Ópera Estatal de Baviera. Para ir de compras recorre la calle MaximilianestraßE con boutiques como Dior, Bvlgari, Bottega Veneta, Saint Laurent, Hermès, Chanel, Prada y más.



¿Qué comer?

Para infiltrarte a un favorito entre locales opta por Café Das Luitpold, incluido en la Guía Michelin 2018, ideal para tomar el té o café acompañado de sus famosos pasteles y postres. Para la cena, nuestra recomendación es Kuffler California Kitchen con su tradicional Pumpkin Cream Soup y el exquisito Hot Pot Salmon.



Tu paso por Núremberg

Una ciudad con alma de pueblo donde sentirás que revive el pasado gracias a sus calles llenas de nostalgia y arquitectura impresionante reconstruida tras la guerra pues 90 por ciento de la ciudad quedó destruida.



¿Dónde hospedarse?

Hotel Novina

Te ofrece lo fundamental para tu visita, es práctico y muy cercano al tren urbano por lo que te facilita llegar al centro de la ciudad. El desayuno buffet está incluido.



—



www.novina-hotels.de



¿Qué comer?

Nada como aventurarte a un auténtico restaurante alemán de gran tradición como Behringer’s Bratwurstglockein. Prueba las salchichas servidas en diferentes porciones y su delicioso puré de papá para acompañar. El toque final por supuesto es su cerveza. Otro restaurante tradicional, desconocido por turistas y muy solicitado es Böhms Herrenkeller.



¿Qué hacer?

Asómbrate con el Castillo Imperial Sinwell Tower en la cima de la ciudad, recorre el Patio De Artesanos con restaurantes y las mejores tiendas para souvenirs o enlístate en un interesante tour sobre la elaboración de cerveza artensanal en Altstadthof Brewey.



Bienvenido a Rothenburg

Esta ciudad amurallada se caracteriza por celebrar la Navidad como ninguna pero el resto del año es igual de impresionantes gracias a sus paisajes medievales sacados de un capítulo de Game of Thrones.



¿Dónde hospedarte?

Hotel Sonne

Justo en el corazón amurallado de la ciudad se encuentra este pequeño pero acogedor hotel de ambiente familiar donde además podrás disfrutar de su restaurante con platillos regionales y carta de vinos.



¿Qué comer?

Visita el Café Einzigartig, favorito entre locales y donde todo está a la venta. Disfruta aquí de un chocolate caliente con malvaviscos y todo tipo de cafés, pasteles y galletas, o incluso vino y cerveza.



¿Qué hacer?

Toma el tour Nightwatchman donde tu guía caracterizado te llevará por un ameno recorrido lleno de datos curiosos e históricos. Para ir de compras opta por Boutique Anra Moden, donde todo se hace a manos de su fundadora Anett Perner frente a tus ojos. Visita también la Torre del Ayuntamiento para impresionantes vistas de 360 grados y el impactante Medieval Crime Museum.



Última parada: Berlín

Una ciudad que no busca tendencias, las crea. No busca seducir a nadie y tienes que buscar para encontrarla, por ejemplo no verás publicidad ni indicaciones para visitar ningún lugar o no encontrarás Coca Cola en cualquier restaurante sino marcas locales. Tiene diferentes centros, diferentes ambientes, personalidades y la tercera parte de la ciudad no es de Berlín, por lo que la diversidad es impresionante. Escucharás de todos los idiomas.



¿Dónde hospedarse?

The Yard Hotel es una opción boutique que te encantará por su cuidado diseño y practicidad. Está perfectamente ubicado para transportarte en tren urbano o metro a donde quieras por la ciudad.

—



www.hotel-theyard.berlin



¿Qué hacer?

El street art es muy importante y lo encontrarás por toda la ciudad, por ejemplo dibujos gigantescos de animales del artista Roa. También puedes visitar su museo de arte urbano: Urban Nation. Para ir de compras acude a Fiona Bennet, con sombreros hechos a mano por la artista, o Concept Store AM, con diseñadores como Céline. Por último recorre el gigantesco Mall Of Berlin que además de boutiques representa un edificio histórico.



¿Qué comer?

El centro comercial Bikini Berlin además de todas las boutiques que ofrece es perfecto para comer o cenar gracias a su food market Kantini, con diversas opciones de cocinas internacionales entre ellas poke bowls, cocina coreana, pastas, curry, comida árabe, ramen, ensaladas y hasta un lugar llamado Chaparro, de comida mexicana. Mi recomendación: la comida coreana, prueba su Pop Chicken y las Veggie Frittes. Otra opción es su mercado Markthalle.



Lo que necesitas saber

Palabras clave Hallo – Hola (Se pronuncia jalo) Danke – Gracias (se pronuncia danke) Tschüß – Adiós (se pronuncia shuus) Guten morgen – Buenos días (se pronuncia guten morgen) Ausgang – Salida (Se pronuncia ausgang) Tips viajeros Como mexicano no necesitas visa para visitarla (hasta 90 días)

Su moneda es el Euro €Su moneda es el Euro €

Su idioma oficial es el alemán pero la mayoría domina el inglés











​