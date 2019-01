Óscar Rodríguez

Un juez de control dictó auto de no vinculación a proceso a Carlos Alberto Moreno Alcántara, ex secretario de Vialidad y Transporte de Oaxaca durante la administración del ex gobernador Gabino Cué.

​En la resolución se dictó declarar la libertad absoluta libertad al implicado al no acreditarse la existencia de elementos del delito que se le imputaba ni cualquier daño al erario público.

La defensa de Moreno Alcántara, encabezada por Erick Carmona López y Alfonso Chávez Valencia, desahogaron una serie de pruebas con que se aclararon los hechos y desvirtuaron las imputaciones durante tres días intensos de audiencias.

La estrategia de los abogados, y la propia defensa material de Moreno Alcántara, lograron el fallo a favor, mismo que se hizo extensivo beneficiando a los otros dos ex directores por lo que han quedado en plena libertad.

El ex funcionario fue detenido en noviembre de 2017 acusado de tráfico de concesiones.

RLO