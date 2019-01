Milenio Digital

Mahershala Ali compite por el Premio Oscar en la categoría de Mejor Actor de Reparto por su trabajo en la película Green Book que se postula en cinco galardones de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

La crítica asegura que la mancuerna que realizan Viggo Mortensen y Mahershala Ali “resalta una gran exposición sobre la división racial en la década de 1960”, dijo The Guardian.

Sobre su participación en esta historia, Ali aseguró a la revista Entertainment Weekly que uno de los propósitos de Green Book es “abrir la puerta a la conversación”.

El actor también hace una participación en otra película nominada Spider-Man: Into the Spider-Verse, donde presta su voz al tío Aaron.

Mahershalalhashbaz Ali nació el 16 de febrero de 1974 en Oakland, Estados Unidos. Estudió en la universidad el Saint Mary's College de California.

La carrera del actor se desarrolló principalmente en la televisión, su primera aparición fue en la serie Crossing Jordan (2001), siguiendo con CSI: Crime Scene Investigation (2003), The 4400 (2004), Lie to Me (2009), entre otras.

El actor comenzó su carrera en el cine en películas de acción En Predators (2010), The Place Beyond the Pines (2012), The Hunger Games (2014 y 2015).

El rumbo de su carrera cambió al participar en la película Moonlight, con la que ganó el Premio Oscar Mejor Actor de Reparto por su interpretación de Juan. El largometraje de Barry Jenkins obtuvo tres premios de la Academia.

En los últimos años, Ali ha sido una de las grandes estrellas de Netflix al participar en dos de sus series con más éxito Luke Cage y House of Cards.

Perfil. Mahershala Ali Edad 44 años Nacionalidad Estadunidense Películas y Series Premios 42 "El hecho de que las personas salgan sintiéndose ofendidas hasta cierto punto, es algo en lo que no creo que debamos disculparnos": Mahershala Ali.

Green Book



La cinta narra la historia de un pianista afroamericano, quien contrata a un rudo italoamericano para que sea su chofer y guardaespaldas durante una gira por el sur de los Estados Unidos en 1962, un viaje que les adentra en un territorio y una época subyugados al racismo.

Premios

Oscar

2017 Mejor Actor de Reparto por Moonlight

Globo de Oro

2019 Mejor Actor de Reparto por Green Book.

SAG

2019 Mejor Actor de Reparto por Green Book

2017 Mejor Elenco por Hidden Figures





