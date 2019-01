Milenio Digital

Sam Elliott es un actor estadunidense, su nombre completo es Samuel Pack Elliott, nació el 9 de Agosto de 1944 en Sacramento, en el estado de California, Estados Unidos.

Actualmente es uno de los nominados a Mejor Actor de Reparto por su interpretación en la película A Star Is Born en donde dio vida a Bobby el hermano mayor de Jackson Maine, interpretado por Bradley Cooper; esta es la segunda de cuatro versiones de A Star Is Born.

De pequeño creció en esta ciudad, pero al convertirse en adolescente su familia debió mudarse a Oregon por motivos laborales.

Elliott asistió a David Douglas High School desde donde egresó para convertirse en un obrero de la construcción. Poco tiempo después un amigo le dijo en broma que debía probar ser actor, puesto que tenía una voz grave y señorial y su bigote lo hacía ver muy distinguido.

Elliott inició su trayectoria participando en obras de teatro y un productor de cine western lo vio y al instante decidió que funcionaba como protagonista en sus películas, así que inició su carrera actoral formalmente en 1968, en la serie policiaca de televisión Felony Squad.

El año siguiente debutó en la pantalla grande en un papel secundario en el exitoso filme Butch Cassidy and the Sundance Kid de George Roy Hill. Otras películas destacadas son Lifeguard (1976), Tombstone (1993), Gettysburg, The Desperate Trail (1994) y The Big Lebowski (1998).



Tuvo gran popularidad entre las mujeres durante los 70, cuando interpretaba a Doug Robert en la serie de televisión Mission: Impossible. Entre sus mejores amigos se encuentran Tom Berenger, Michael Sheen, Cher y más Nicolas Cage con quien actuó en la película Ghost Rider.

Perfil. Sam Elliott EDAD 74 años NACIONALIDAD Estadunidense... PELÍCULAS 42 PREMIOS 1 Critics' Choice Awards “A Star Is Born es una película brillante, está hecha para el tiempo de hoy y Bradley Cooper fue simplemente magistral en su transformación a director, disfruté mucho participar con él y con Lady Gaga”, Sam Elliott en SNL.

​​A Star Is Born

Jackson, una estrella de la música country con problemas de alcoholismo, descubre el talento de Ally, una joven cantante de la cual se enamora. Mientras la carrera de ella despega, Jackson percibe que sus días de gloria están llegando a su fin.

Otros trabajos

Sus participaciones más recientes han sido en los filmes Fail Safe (2000) (TV), The Contender (2000), Pretty When You Cry (2001), We were soldiers (2002), Hulk (2003), Off the Map (2003), Gracias por fumar (2005), The Alibi (La coartada, 2006), El vengador (TV) (2006), Ghost Rider (2007), La brújula dorada (2007), Did You Hear About the Morgans? (2009) y Up in the air (2009), A Star Is Born (2019).











