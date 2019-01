Milenio Digital

Emily Jean Stone, mejor conocida como Emma Stone, nació en Scottsdale, Arizona, el 6 de noviembre de 1988, es actriz y cantante, que actualmente contiende en las nominaciones a los premios Oscar como Mejor Actriz de Reparto por su actuación en The Favourite.

En la cinta que le da la nominación al Oscar, Stone interpreta a Abigail Masham, Baronesa Masham (c. 1670 - 6 de diciembre de 1734) quién fue una favorita de la reina Ana de Gran Bretaña y prima de Sarah Churchill, duquesa de Marlborough.

Emma Stone ha recibido numerosos premios, entre ellos: un Óscar, un BAFTA, un SAG y un Globo de Oro, a Mejor Actriz, por su interpretación en la cinta La La Land. Es considerada como una de las mejores actrices de su generación.





En su estado natal y desde su infancia, Stone comenzó a representar obras de teatro acudiendo al Valley Youth Theatre de Phoenix tras pasar por el colegio católico Xavier College Preparatory, centro al que asistió pero sin terminar sus estudios. En su adolescencia y decidida a convertirse en intérprete, Emma se mudó a Los Angeles, en California.



Emma empezó su trayectoria cinematográfica. En 2004 obtuvo su primera gran oportunidad para un reality show titulado In Search of the New Partridge Family, en el cual tenía que competir con otras ocho actrices, donde tenían que cantar además de actuar. Consiguió ganar el concurso y, aunque este espectáculo acabó pronto, le sirvió para impulsar su carrera.

En el año 2005 debutó en televisión participando en el telefilm The New Partridge Family. Más tarde participó en series como Malcolm y Drive.

Perfil. Emma Stone Edad 30 años nacionalidad Estadunidense películas 24 premios 1 Oscar 1 Globo de Oro 3 SAG “Trabajé en el escenario antes donde en cada actuación tuve que ser abofeteada y aprendes a ser abofeteado, dónde conectarte y cuánto moverme con él, así que no me asusté demasiado”, Emma Stone.





Trabajó en películas como Zombieland (2009), Friends with Benefits (2011), The Help (2011), Gangster Squad (2013), The Amazing Spider-Man (2012), The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro (2014) y Birdman (2014), película dirigida por Alejandro González Iñárritu y por la que fue nominada a un Premio de la Academia en la categoría Mejor Actriz de Reparto y a otro Globo de Oro.

Firmó con la Roundabout Theater Company para debutar en Broadway en el revival del musical Cabaret. Su actuación en el espectáculo fue del 11 de noviembre, 2014 al 15 de febrero de 2015. Junto a Ryan Gosling participó en la comedia musical La La Land. La película se empezó a rodar en Los Ángeles el 10 de agosto 2015, y gracias a su papel de Mia en el filme, resultó ganadora del Oscar a la mejor actriz en la edición número 89 celebrada el 26 de febrero de 2017.

The Favourite

Principios del siglo XVIII. Inglaterra está en guerra contra Francia. Una reina debilitada, Anne (Olivia Colman), ocupa el trono, mientras que su amiga Lady Sarah (Rachel Weisz) gobierna en la práctica el país en su lugar, debido al precario estado de salud y al carácter inestable de la monarca. Cuando una nueva sirvienta, Abigail (Emma Stone), aparece en palacio, su encanto seduce a Sarah. Esta ayuda a Abigail, la cual ve una oportunidad para regresar a sus raíces aristocráticas. Como la política ocupa gran parte del tiempo de Sarah, Abigail empieza a acompañar con más frecuencia a la reina.



Premios

Entre los principales premios que ha conseguido esta joven actriz se encuentran un Oscar como mejor actriz por la película La La Land en el 2016; nominada al Oscar como mejor actriz de reparto por la película Birdman en el 2014.

Un Globo de Oro como mejor actriz por la película La La Land en el 2016; nominada al Globo de Oro como mejor actriz por la película Battle of the Sexes en el 2017.

Un BAFTA como mejor actriz por la película La La Land en el 2016. Así como un Premio Sindicato de actores como mejor actriz por la película La La Land en el 2016; como mejor reparto en el 2011 por la película The Help; como mejor reparto en el 2014 por la película Birdman.









