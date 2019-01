Milenio Digital

Antonio Guerrero, actor de la película Roma, de Alfonso Cuarón ha intentado conseguir la visa estadunidense en tres ocasiones sin éxito. En su primer intento, el actor que interpreta al novio de Cleo, gestionó una visa de turista y le fue negada; las dos veces siguientes fue apoyado por otros cineastas y aún así le fue negada la solicitud.



El intérprete es uno de los invitados para la ceremonia de los Premios Óscar que será celebrada el 24 de febrero. Guerrero recibió la invitación pues Roma es la película con más nominaciones para los galardones de la Academia.



Hace tan solo un mes, el actor pasó un trago amargo tras haber sido invitado a los Globos de Oro y no poder participar por el problema con la visa. Según un reporte de Variety, Netflix, podría estar utilizando sus influencias para que logre viajar a Estados Unidos y la historia de los Globos de Oro no se repita.





“Traje una carta que no quisieron leer. En mi segundo intento, dijeron que iba a trabajar, y respondí que no, que iba como invitado. Y en ese último intento parecía que había rabia por parte de la mujer quien me entrevistó“, dijo el actor durante una entrevista.





