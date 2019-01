Milenio Digital

Si fuiste parte de las personas que enloquecieron con la obsesión de Joe Goldberg por Beck, en You, la serie de Netflix que cuenta la historia de una fuerte obsesión con un desenlace fatal, y que está basada en las obras literarias de Caroline Kepness, puedes sentirte tranquila, pues tendrás mas dosis de Penn Badgley en su aterrador personaje.



Hace unos días la cuenta oficial de Netflix publicó un video en el que se confirma la segunda entrega de la serie, y es que en el desenlace de la primera temporada quedaron muchas interrogantes sin resolver.







En el video se ve a Penn Badgley mencionando que la serie no significa "amor", para posteriormente escuchar a Shay Mitchell diciendo en español que es: "una obsesión".





Extrañamente, lejos de causar alerta o miedo entre los y las seguidores de la producción de la plataforma de streaming, el personaje de Joe ha logrando conectar entre los jóvenes, lo que no le parece totalmente correcto a su protagonista y mediante sus redes se ha encargado de aclarar que Joe no es una persona sana y que no debería causar tanta admiración.



La serie creada por Sera Gamble y Greg Berlanti se emitió en Estados Unidos a través del canal Lifetime, y antes de su estreno, el canal de televisión anunció su segunda temporada; sin embargo, a fines de 2018 se comunicó que "You" llegaría a Netflix.

Se especula que la segunda temporada adaptaría la secuela de la primera novela, en la que Joe se obsesionaría por dos chicas llamadas Amy y Love.









