Llenan el Festival Vaivén de electrónica y conciencia social

Libertad Ampudia

Este fin de semana el Festival Vaivén volvió por cuarta ocasión a Jardines de México; lo hizo con The Chainsmokers, Disclosure y Chvrches encabezando el cartel ante 22 mil asistentes, en una jornada que transcurrió entre paradisiacos paisajes y un calor que llegó a los 36 grados.

La vibra electrónica dominó en esta edición; minutos después de la medianoche, The Chainsmokers llegó a cerrar el escenario principal con temas como “Don’t Let Me Down”, durante la cual Daya subió a acompañarlos, “Everybody Hates Me” y “Something Just Like This”, en las que su producción y talento como dj se mezcló con el teclado, la batería y guitarra en vivo.

El dúo estadunidense, integrado por Andrew Taggart y Alex Pall, sorprendió con coloridos videos, fuego sobre el escenario, llamativos juegos de luces y hasta pirotecnia; el público se llenó de energía, no paró de ovacionarlos e, incluso, una muleta se alzó por encima de las cabezas para mostrar que a todos ponían a bailar.

Más tarde y después de un show de fuegos artificiales que llamó la atención de todos, Disclosure subió al escenario Claro-Música para despedir a los asistentes con un setlist que incluyó éxitos como “Latch”, que lanzaron hace algunos ayeres junto a Sam Smith, y “You & Me”, que cuenta con la voz de Eliza Doolittle.

El dueto británico, conformado por los hermanos Guy y Howard Lawrence, terminó de tocar poco antes de las 3 de la mañana, no sin antes demostrar su amor por México y complacer a sus escuchas con una canción más, a pesar de que ya se habían pasado de su horario; en cuanto acabaron, muchos aprovecharon para retirarse a sus coches o casas de campaña.

En escenario Bud Ligth también se disfrutó de las variantes de la música electrónica; ahí, la gente no paró de bailar al ritmo de Tom & Collins, Tini Gessler, Zimmer, Breakbot, Rebolledo, Lee Foss y Shiba San, quien dio por terminado el festival a las 4:30 de la mañana del domingo.

Los asistentes también cantaron a viva voz y disfrutaron de múltiples géneros musicales en el escenario Claro-Música; un ejemplo de ellos fueron bandas como Los Wálters, Lnh/Sht, Icarus, Honne y SG Lewis, quienes hicieron que la emoción se sintiera a flor de piel, mientras que Oliver Tree fue uno de los más ovacionados por su vistoso espectáculo, que incluyó un disfraz de langosta y piruetas en un patín del diablo, lo que sacaba cualquier cantidad de carcajadas a los presentes y además se encargó de levantar el ambiente que, de por sí, ya era una fiesta durante la velada.

El poder femenino se sintió sobre el escenario principal con Elsa y Elmar, quien divirtió a su público al cantar “Todavía” de La factoría y caminar por los jardines tomándose fotografías con sus fanáticos; Daya, quien no paró de agradecer y lucir muy emocionada por el cariño del público, y Chvrches, que tocó con todo y la bandera de México y un sombrero de charro en el escenario.

Además, destacó la conciencia social de Camilo VII, que invitó a Juan Carlos, un joven seguidor al que recientemente entregaron una prótesis para su pierna; gracias a un programa de apoyo social, el beneficiado pudo compartir un momento con los músicos.

Sin embargo, la fiesta comenzó mucho antes, justo a mediodía y todavía bajo los rayos de un ardiente sol abrió la Residencia Vaivén, proyecto que busca apoyar el talento emergente; de esa forma, el público pudo disfrutar de flores, árboles, ríos y palmeras mientras seguía el ritmo de Oregon Black, Danno Summer, Lucho, Efelante, Nico Borgio, Trip Tease, Dilob y otros.

La celebración cerró con un colorido juego de fuegos artificiales que iluminaron la madrugada en Morelos.

Paisaje

Los jardines Laberinto, Tropical, Japonés, Italiano y el de Cactáceas fueron sedes de una decena de shows y un espacio para disfrutar del paisajes.

Camping

El evento permitió acampar, por lo que muchos disfrutaron de una experiencia completa hasta el día siguiente; contaron con alimentos, bebidas, activaciones, regaderas, y servicio médico.