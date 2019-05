Ivett Salgado

Una fiesta en una casa lujosa, los personajes de Diego Boneta, Darío Yazbek y Naian Norvind forman parte de ella; de pronto se escucha “Baja el arma”, un chico dispara y la imagen se va a negros. Esto es parte de una escena de Lo que algunos soñaron, el nuevo largometraje de Michel Franco que concluyó su rodaje hace unos días.

El breve fragmento de esta película se proyectó como parte del Up Front de Videocine, en el que se dieron a conocer también los tráilers y algunos detalles de las películas que veremos en pantalla este año y durante gran parte del 2020; el evento contó con la presencia de varios miembros de la industria del cine en México y Michel Franco fue uno de ellos.

“Lo que algunos soñaron es una película de género, una película distópica y en ese sentido estoy explorando, a través del género, temas de actualidad, pero no con una obligación de serle fiel a la realidad, hay muchas licencias que el género obliga a tomar y eso fue lo que me atrajo de una historia como esta”, dijo Michel Franco, minutos después de presentar la escena.

A diferencia de Daniel y Ana, Después de Lucía y Las hijas de Abril, donde su visión sobre la realidad está presente a través de historias complejas, en Lo que algunos soñaron, Franco experimenta con un mundo distópico, lo opuesto a una sociedad ideal, y echando mano de algunas historias del género que vio tiempo atrás.





“La primera película que me impactó a los 14 años fue La naranja mecánica, una película distópica justamente, desde ahí tenía ganas de hacer algo del género, hay otras películas y libros como 1984 o la película de Cuarón Children of Men, hay muchas referencias que me animaron a hacer algo diferente y ahora veremos el resultado”, comentó Michel.

Lo que permanece en esta nueva cinta es su interés por la juventud y a razón de ello explica el por qué de su elenco, “con Darío (Yazbek) hicimos nuestra primera película hace más de diez años (Daniel y Ana); sobre Diego (Boneta), había de parte de los dos ganas de trabajar juntos, respeto mucho lo que ha hecho en Estados Unidos y él tenía ganas de trabajar conmigo y esta película se dio de forma natural, fue muy fácil estar en el set con este elenco”.

“El elenco es bastante robusto, hay muchos actores nuevos y otros experimentados como Mónica del Carmen, que es mi actriz favorita, está también Naian Norvind, ella hace un gran personaje, es un elenco importante; sin duda, es una nueva experiencia para mí y el público, terminamos recién el rodaje y aun sigo procesando algunas cosas”, concluyó el director.

