Luego de darse a conocer la noticia del suicidio de Armando Vega Gil, bajista de Botellita de Jerez, la actriz y diputada Carmen Salinas arremetió contra el movimiento Me Too México y criticó que la cuenta Me Too Músicos Mexicanos publique denuncias anónimas.

"¿Quien inventó la mamada de @MeTooMusicaMx , que da pie para escribir tanta jalada y para que una pinche loca declarara que la había violado de 13 años el gran músico Armando Vega Gil, él le pidió se lo comprobara y nunca dio la cara. Queremos conocer a esta señora", escribió Salinas en Twitter.

¿Quien inventó la mamada de # mi too músicos que da pie para escribir tanta jalada y para que una pinche loca declarara que la había violado de 13 años el gran músico Armando Vega Gil el le pidió se lo comprobara y nunca dio la cara. Queremos conocer esta Sra — Carmen Salinas (@CarmenSalinasLo) April 1, 2019

La actriz fue objeto de críticas debido a su comentario. El actor Polo Morín le pidió mesura respecto al tema. "Hay que tener cuidado con lo que expresas, Carmelita... este movimiento es MUY IMPORTANTE. No hay que hablar sólo por hablar, hay que estudiar para hablar con conocimiento", pidió el actor.

Hay que tener cuidado con lo que expresas Carmelita... este movimiento es MUY IMPORTANTE. No hay que hablar solo por hablar, hay que estudiar para hablar con conocimiento. — Polo Morín (@Polo_Morin) April 1, 2019

​Sin embargo, Salinas continuó publicando duras críticas contra el Me Too México y pidió a las mujeres: "no te esperes años para acusarlo, es de volada hacer una denuncia".

Oye hija si alguien te llega a manosear, en ese momento suéltale un Madrazo o agarralo de los huevos ???? ???? pero agarralo . Pero no te esperes años para acusarlo, es de volada hacer una denuncia. No después de 20 años ¿quien te lo cree? Nadie... — Carmen Salinas (@CarmenSalinasLo) April 1, 2019

En un hilo publicado esta tarde, la actriz se dirigió a las mujeres que han compartido de manera anónima sus experiencias de violencia sexual.

"Confiesa que tú también te le avientas a algún chavo", escribió. "No acusen a lo pendejo a gente inocente, que la orillan al suicidio como al gran músico del grupo Botellita de Jerez, Armando Vega Gil, que se mató hoy por culpa de una vaga de esas que acusan a lo pendejo, cuando Armando era un caballero, no se vale, güey".

Oye chava no mames wey. Confiesa que tú también te le avientas algún chavo, y si no quiere contigo al pasar los años lo acusas que te violo, y eso está mal, lo peor es que te creen, cuantas veces el Chato corría en AVENTURERA a las vagas que se metían a los — Carmen Salinas (@CarmenSalinasLo) April 1, 2019

