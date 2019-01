Puede ser una noche histórica

Carlos Meza

Jalisco tiene esta noche una cita con los libros de historia. Charros recibe a Yaquis a las 20:15 horas y lo hará con el apoyo de más de 16 mil personas que quieren ver el primer título en la Liga Mexicana del Pacífico.



Enfrente estará un Yaquis que ya no tiene margen de error y que necesita sí o sí el triunfo para mandar al séptimo y definitivo juego. Durante la serie en Zapopan, la Tribu ganó el Juego 1 de la Serie Final por lo que no desconoce el dejar tendido a los tapatíos en su propia casa.



Desde 1971, Charros no gana un título oficial de beisbol. Los dos únicos que ha ganado fueron en la Liga Mexicana de Beisbol en 1967 y 1971, por lo que desde hace 48 años no levanta un trofeo. Marco Tovar es el anunciado por Roberto Vizcarra para abrir el juego.



Tovar lanzó en el Juego 2 que ganó Jalisco 6-4 en Zapopan, pero solo lanzó 3.1 innings de seis hits y tres carreras, incluyendo un cuadrangular.



“Estamos conscientes de que no hemos ganado nada, simplemente es una ventaja, pero ventaja es ventaja, y sobre todo: estamos en nuestra casa”, afirmó el mánager de Charros tras el triunfo en Ciudad Obregón.



Aunque parece que Jalisco tiene ventaja, en el interior del equipo no lo ven así. El tercera base Agustín Murillo no quiere adelantarse a nada y solo piensan en un juego a la vez, tomando en cuenta el gran rival que tienen enfrente.



“Un juego a la vez, no hay tiempo para pensar en el título, no hay nada garantizado, queremos ir un paso a la vez, ya después habrá tiempo para pensar todo eso. “Han sido series muy intensas, juegos muy emocionantes de altas y bajas, dignos de una final”.



El campeón, representará a México en la Serie del Caribe, cuya nueva sede podría anunciarse este día.





