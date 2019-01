Ana Guevara abre posibilidad para que México albergue Serie del Caribe

Carlos Meza

El tiempo se agota y la posibilidad de que la Serie del Caribe se juegue en Barquisimeto, Venezuela, es menos que alentadoras.



La Confederación de Beisbol Profesional del Caribe no definió qué pasará con el evento pero mediante un comunicado afirmó que en las próximas horas tomará una postura, ya sea continuar ahí, cambiarla de sede o cancelarla.



Y aunque Omar Canizales, presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, afirmó que no sería lo ideal que el país la vuelva a realizar por tercer año consecutivo, Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, previo al arranque del juego 4 de la final de la LMP, aseguró que sí hay posibilidad y que hay flexibilidad en cuanto a tiempo para que no se tome una decisión apresurada.



“No hay una fecha límite, hay flexibilidad, las condiciones no están de manera óptima para ponerse los moños y hay colaboración por parte de la organización para que, en caso de que fuera afirmativo por México, dar tiempo para que nos preparemos para el tema y definir sede, si sería en una sede de la Liga Mexicana del Pacífico o se va a otra sede, lo determinaremos con el presidente de la Liga (Omar Canizales)”.



De jugarse en México, esta sería la tercera edición de la justa que reúne a los campeones de las ligas invernales de México, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y Venezuela. Mazatlán la albergó en 2017, Guadalajara entró al quite en 2018 y ahora, nuevamente por problemas políticos y sociales, Venezuela podría dejar vacante la sede.

MC