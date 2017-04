La Pasión de este año, la más vigilada de la historia

México

La Pasión de Cristo en Iztapalapa se vigiló desde el aire, mediante el uso de drones, que, sin embargo, no evitaron que Judas vendiera a Jesús por 30 monedas.

Los drones sobrevolaron la Macroplaza Cuitláhuac y los ocho barrios de la demarcación, por donde más de 173 actores y más de 500 extras realizaron una procesión de 8 kilómetros, la cual culminó con el arresto de Jesús de Nazaret, mientras realizaba la oración del huerto en el Cerro de la Estrella.

Ahí mismo, se utilizó un avión no tripulado, elemento táctico utilizado por la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad de México, para ubicar disturbios, informó el titular la dependencia, Hiram Almeida.

Además, subrayó que se colocaron torres de control y vigilancia para resguardar a los más de 2 millones de visitantes que llegaron a Iztapalapa.

En tanto, la jefa delegacional de Iztapalapa, Dione Anguiano, afirmó que la 174 Representación de la Pasión de Cristo “es la más vigilada, debido a la tecnología con la que se cuenta actualmente”.

Durante un recorrido para supervisar el operativo de seguridad por el Centro de Mando Base Plata, la delegada informó que en esta ocasión se creó “una aplicación alerta”, para que a través de mensajes de Whatsapp se reporte de manera oportuna algún accidente.

“La capacidad de reacción de los elementos de apoyo es de 30 segundos”, destacó.

Señaló que el recorrido que llevaron a cabo actores y visitantes fue resguardado por 10 mil elementos de seguridad de la SSP-CdMx, mil 100 policías de investigación, 700 oficiales de la policía delegacional, 800 personas de protección civil, así como 5 mil funcionarios delegacionales.

También advirtió que se colocaron cuatro ministerios públicos móviles y dos centros de justicia cívica en la explanada delegacional, además de que 2 mil 100 cámaras monitorean la zona desde el Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4).

“Estamos aplicando nuevas tecnologías, organizándonos, es más eficiente la reacción y la vigilancia. No había manera antes de ubicar algo. Ahora se ubica a través del monitoreo y se reacciona de inmediato. Nuestra responsabilidad es garantizar la seguridad”, explicó.

Mencionó que algunos de los factores de riesgo más comunes son: el aforo masivo, tumultos, emergencias médicas, la portación de armas de fuego, incendios, personas extraviadas, uso de gas LP, juegos mecánico, y pirotecnia, pero cuentan con el personal capacitado para atender emergencias.

Señaló que se retiraron cinco chelerías del Cerro de la Estrella y se apercibió a otros 20 vendedores de que se abstuvieran de la venta de licor, por lo que exhortó a los vendedores y habitantes a no colocar puestos improvisados ya que serían retirados y sancionados.

Añadió que 70 verificadores del Invea estarán vigilando establecimientos para evitar irregularidades.

“No está permitido que se venda alcohol en las calles. Que no haya ley seca no significa que se puede beber en la via pública. Solo se puede en establecimientos mercantiles y hasta las nueve de la noche”, expreso.

Anunció que hoy acudirán a observar el resto de los pasajes bíblicos 72 representantes diplomáticos de países como Brasil, Corea del Sur, Dinamarca, Bulgaria y Ciudad de Vaticano, así como algunos diputados federales y locales.