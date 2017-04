En diciembre decidirá Adrián si va por reelección

Monterrey

Aunque admitió que no le han hecho el ofrecimiento por parte de su partido, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, comentó que será para el mes de diciembre cuando determine si va por la reelección o no.

TE RECOMENDAMOS: Iría Monterrey también por foto multas

En entrevista, el presidente municipal, comentó que ahorita se encuentra trabajando en los pendientes que aún tiene Monterrey y ya una vez resolviéndolos verá con su partido cuál es la situación para poder proceder.

"Falta un año (para las elecciones) pero no es el momento de tomar una decisión en ese sentido, yo he sido muy claro en la forma y en los hechos, como lo he dicho, que nosotros vamos a trabajar para efecto de dar resultado y llegado el momento, y si el partido al cual pertenezco lo considera, entonces ya estaríamos pensando en una posibilidad.

"En diciembre o enero (estaría tomando la decisión), ahorita estamos trabajando por Monterrey para dar resultado, acuérdense que tenemos un municipio con muchos problemas financieros y operativos, hemos logrado darle la vuelta al problema financiero en solamente un año y hemos pagado buena parte de la deuda", dijo.

Otra de las cosas que resaltó de su administración es que han ejercido inversión sin acrecentar el monto de la deuda.

"Esos son los objeticos, seguir consolidando en lo que se ha venido trabajando, todavía falta mucho por hacer por Monterrey, bastante le hemos metido al tema de vialidades regias, al alumbrado público y a la seguridad pública, creemos que vamos por buen camino.

"(del PRI) ni me he acercado, ni me han preguntado, entonces nosotros vamos a estar muy concentrados en seguir trabajando y llegando el momento ya lo definiremos", refirió.

Reportan saldo blanco en operativos de seguridad

Tras realizar un recorrido este domingo por el estand que tienen a un costado del C5 en la Carretera Nacional, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, aseguró que hasta el momento no se ha reportado ningún accidente en los operativos de seguridad.

"Concluimos aquí en el Operativo de la Carretera Nacional en donde les puedo informar que hasta el día de hoy hemos tenido un saldo blanco, afortunadamente no hemos tenido accidentes de consideración en ningún sector", apuntó.