Iría Monterrey también por foto multas

Monterrey

El municipio de Monterrey también iría por un esquema de foto multas a fin de reducir los accidentes viales por conducir en alta velocidad.

En entrevista, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, informó que durante todo el año pasado estuvieron haciendo estudios con cámaras instaladas en principales avenidas, lo cual detectaron que los accidentes viales sí se redujeron de manera considerable.

Ante tal situación, el presidente municipal comentó que contemplan la instalación de cámaras en 16 puntos estratégicos de la ciudad.

Sin embargo, comentó que la medida aún no ha sido llevada al Cabildo debido a que primero consultarán la opinión de la ciudadanía, ya que aclaró, no buscan hacer del tema una cuestión recaudatoria.

"Las pruebas ya concluyeron desde el año pasado, nosotros lo que queríamos sacar era el funcionamiento y la eficiencia de las cámaras, hay algunas empresas que cumplen con lo que Monterrey está buscando, la verdad es que no hemos determinado proponerlo al Cabildo para su implementación.

"Sí creemos que sea benéfico (las foto multas) porque en algunos puntos donde se pusieron las cámaras disminuyeron los accidentes por exceso de velocidad, uno de esos puntos es precisamente a unos metros de donde estamos (Carretera Nacional)... Y únicamente con estar instalada ha logrado disminuir a cero los accidentes", dijo.

Garza Sada, Paseo de los Leones, Gonzalitos y la Carretera Nacional son algunos de los puntos en donde se instalaron las cámaras de seguridad para el estudio.

"Obviamente uno de los principales factores (para implementar las foto multas) es poder comunicar a la ciudadanía que la intención, si se llega a dar, no es tanto el tema de la recaudación,, aunque obviamente es una recaudación cuando se aplica una multa, sino es el que pueda incidir en la prevención de accidentes", refirió.

"Nosotros estamos pensando que no se instalen en toda la ciudad, sino nada más en los puntos en donde la velocidad ha sido un factor importante para los accidentes y obviamente con un programa muy bien establecido para que la gente sepa dónde están las cámaras. En Monterrey estamos pensando (instalar cámaras) en 16 puntos", apuntó.

El munícipe manifestó que en algunos sectores los ciudadanos sí están de acuerdo en que se implementen las foto multas.

Entre las opciones que tienen para convencer a la gente de la implementación de las foto multas es replicar el sistema que actualmente ejerce el municipio de Escobedo, así como analizar la forma en que lo está desarrollando el ayuntamiento de Guadalupe.

Concluyó que aún no tienen fecha para presentar la propuesta formalmente al Cabildo Regio.

Asimismo las empresas que contrataron para realizar los estudios son Inteltrafico y Autotraffic.

Pedirían que en vuelta a la derecha se aplique criterio de tránsitos

En otro orden de ideas, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, buscará que en el reglamento homologado de tránsito también se aplique el criterio de los tránsitos para amonestar, y no multar, a quienes den vuelta a la derecha con precaución y sin poner en riesgo la vida del peatón.

"Actualmente el reglamento marca que es una multa, la instrucción que tienen los agentes de tránsito en ese sentido es que apliquen el reglamento, pero que también puedan aplicar criterio, ¿a qué me refiero con esto? Si al momento de dar vuelta a la derecha no se puso en peligro algún peatón, no hubo incidentes de ninguna naturaleza, entonces el transito puede tomar una decisión de poner una amonestación y no una multa para nosotros registrarla", dijo.

Concluyó que han sido más amonestaciones, que multas las que el municipio ha impuesto, sin embargo no precisó cuántas van hasta el momento de cada una.

KDSC