Declaraciones patrimoniales son populistas: ‘El Bronco’

Monterrey

Aunque la consideró una medida meramente populista, el candidato independiente a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, aseguró que está dispuesto a publicar sus declaraciones patrimoniales, sumándose a la propuesta de Meade, en redes sociales.

Durante su gira en el municipio de García, Nuevo León, el candidato presidencial argumentó que tiene en su posesión 260 hectáreas en terrenos y cada una está valuada entre los 50 y 60 mil pesos.

Respecto a la propuesta de José Antonio Meade de ampliar a siete la declaración patrimonial, el gobernador con licencia respondió que eso es una "sonsera" y "pérdida de tiempo" ya que él no cuenta con gran número de propiedades y en sus cuentas bancarias tiene apenas dos millones y medio de pesos.

"Voy a presentarla porque así me lo pide la ley, ahorita me voy a dar un recorrido por mis propiedades y voy a hacer varias selfies de las cosas que tengo y las voy hacer públicas en Facebook, no solamente la de 3de3 que es privada, voy a publicar todo lo que tengo, la gente tiene ganas de saber que tienes para cuando termines sepan con cuanto te quedaste.

"El publicar las declaraciones siempre es populista, el chiste es que la gente las vea y las tenga. Como yo no tengo gran cosa lo puedo hacer a diario, no batallaría, en 15 minutos terminaría, así de simple. Imagínate las sonseras que estamos diciendo, que a mí me parece pérdida de tiempo todo eso, ¿hay que hacer la declaración patrimonial? Sí, hay que publicarla y hay que mostrarla", dijo.

Aunque no especificó a cuánto asciende exactamente su patrimonio, dijo que sus tierras además eran productivas porque en ellas siembra.

"No sé exactamente cuánto cueste ahorita, nunca he hecho un avalúo de mis propiedades, no las tengo como un negocio, compré un rancho que son diferentes pedazos y que siembro, ahí debe de costar La Victoria alrededor de 50 o 60 mil pesos y ya con infraestructura que tenga arriba pues unos 100 mil pesos, no lo recuerdo pero son como 260 hectáreas las que tengo ahí y todas las tengo produciendo. En el banco tengo como dos millones y medio de pesos", contestó.

Respecto a las polémicas propiedades como lo es el Palacio Rosa, una hacienda grande en Galeana, el candidato presidencial aseguró que declaró oportunamente ese inmueble y que ya lo está terminando de pagar.

