Tía de Antony, niño torturado en la GAM, decía a su papá que estaba bien

Pascual Castro, papá de Antony, un niño de 7 años que fue encontrado torturado y en cadenado en una casa de la Gustavo A. Madero, dijo que originario de Acapulco, Guerrero, y cuando migró a Estados Unidos conoció a Dawn Sanders, con quien procreó al menor.

Explicó que tuvo problemas con Dawn Sanders y él regresó a Acapulco. Su hijo nació en Estados Unidos y las autoridades de ese país lo enviaron a Guerrero cuando él ganó la custodia del menor.

El niño llegó a Guerrero a los siete meses y cuando cumplió casi un año, su papá migró nuevamente a Estados Unidos y lo dejó con sus abuelos. Al cumplir 3 años, Antony fue llevado a la casa de su tía Olivia Castro en la Ciudad de México, aparentemente para que estudiara inglés y después regresara a Estados Unidos, dijo su papá.

"Soy inmigrante, soy mexicano del estado de Guerrero. El CPS de Estados Unidos me llevó al niño al aeropuerto de Acapulco, antes de cumplir un año. Tenía 11 meses, yo gané la custodia y me dieron la custodia allá.

"Yo lo dejé con mis padres y me vine porque necesitaba trabajar, ya cuando cumplió tres años fue al kínder allá en mi pueblo en Guerrero, pero yo quería que el estudiara en la Ciudad de México porque ahí hay colegios de kínder que llevan una hora, dos horas de clases de inglés", dijo en entrevista con Luis Cárdenas para MVS.

Pascual afirmó que su hermana le mandó fotografías del niño entre el 17 y 21 de marzo, cuando fueron a la feria del pueblo y un video del kínder donde supuestamente asistía el menor.

Mencionó que la casa donde vivía Antony también habitaba un policía de la Ciudad de México, "es yerno del señor Juan Carlos Loaeza (esposo de Olivia), el nombre del policía es Francisco, pero no he tenido comunicación con mi familia para saber su apellido", dijo.

Señaló que un congresista estadunidense, quien lo ayuda para repatriar a Antony, le dijo que en dos semanas el menor puede estar en San Diego.

"Según el congresista me dijo que en dos semanas va a San Diego. El congresista de aquí que hizo el movimiento para ver el problema de Antony me dijo que en dos semanas el niño está en el condado de San Diego", indicó.

Aseguró que mañana va a platicar con Antony.

Precisó que Antony tiene un hermano de 3 años y que está en la casa de sus abuelos. Además de que otra niña, que sólo lleva los apellidos de Pascual, fue dada en adopción, debido a que la mamá tenía aparentemente problema con las drogas.

Encuentran a la mamá

Dawn Sanders, madre de Antony, afirmó que no fue una mala mamá y sus hijos no deben pagar por eso.

"Yo sé que no fui una esposa muy bien, pero una mamá mal no fui, nunca, y lo siento por no ser una esposa bien, mis hijos no deben pagar por eso", dijo llorando en entrevista con un reportero de Univisión que la encontró en Estados Unidos.





