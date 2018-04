“Vamos por el cuarto cambio de la historia”: AMLO

México

Andrés Manuel López Obrador hizo énfasis en la ventaja que tiene en las encuestas sobre los otros candidatos presidenciales, y subrayó que solo “algo terrible” podrá impedir que gane la elección del próximo 1 de julio.

El abandera de Morena, PT y PES también afirmó que en caso de perder reconocerá el resultado, y recalcó que llegar a la Presidencia de la República es el medio y no el fin.

“Tengo principios, tengo ideales, no soy un ambicioso vulgar, yo no lucho por cargos, no lucho por ser Presidente, eso es un medio, no un fin, yo lo que busco es la transformación de nuestro país, y estamos a punto de lograr la cuarta transformación en la historia de México.

“De modo que no voy a fallarle a los mexicanos, no voy a traicionar a millones que están confiando en nosotros, pero les estoy dejando también como alternativa, en el caso de incumplimiento de mis compromisos, el que me voy a someter a la revocación de mandato cada dos años”, ofreció.

En el primer debate presidencial realizado anoche en el Palacio de Minería, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia acusó a sus adversarios de “echarle montón”.

Durante el encuentro, el tabasqueño eligió qué cuestionamientos responder y cuáles no, además de que se le vio sonriente cuando José Antonio Meade y Ricardo Anaya intercambiaron acusaciones de corrupción.

Respecto a sus propuestas, el tres veces candidato a la Presidencia reiteró como su principal ofrecimiento acabar con la corrupción, así como terminar con los privilegios en los gobiernos y vender el avión presidencial.

“Esta es la última encuesta, no es para presumir, pero estamos arriba, tendría que pasar algo terrible”, destacó cuando fue cuestionado sobre que ya estaba vendiendo lo que no era suyo y que todavía no ganaba los comicios presidenciales.

También prometió modificar la estrategia en materia de seguridad que han llevado a cabo los últimos dos gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y atender las causas que originaron la inseguridad y la violencia.

López Obrador fue cuestionado por los otros cuatro aspirantes presidenciales sobre su propuesta de analizar una amnistía para presuntos delincuentes.

“Todos están aquí contra mí, echándome montón, pero miren…”, dijo al tiempo que levantó los brazos e hizo la señal de amor y paz que ha repetido toda su campaña.

Al ser cuestionado directamente por Jaime Rodríguez, el tabasqueño subrayó que es honesto y que si fuera corrupto “ya lo hubieran destruido”, y a ello atribuyó que esté arriba en las encuestas.

—Soy honesto, honesto —afirmó.

—¿Cuatro veces honesto? —preguntó El Bronco.

—Mil veces honesto. Es lo que más estimo en la vida. Si yo fuese corrupto ya me hubiera destruido la mafia del poder, que son los jefes de los candidatos, los verdaderos jefes, jefes de jefes, con excepción de ya saben quién. Entonces sí soy honesto —reviró.

Rechazó tener propiedades a su nombre, como acusó José Antonio Meade, mientras que a Anaya le contestó que PRI y PAN fueron los que aprobaron el Fobaproa, esto luego de que el candidato del Frente asegurara que uno de los postulados por Morena al Congreso en su momento lo aprobó.

“Meade está en una situación bastante difícil, porque tiene todo el apoyo del gobierno, pero no ha levantado, y está queriendo avanzar con calumnias, por eso aprovecho para decir que no hay tres departamentos a mi nombre y si aparecen se los regalo”, aseveró.

Rechazó en un par de ocasiones no hacer uso de su derecho de réplica, como cuando Anaya lo cuestionó por los casos de corrupción de Carlos Ímaz y René Bejarano, que ocurrieron cuando fue jefe de Gobierno.

AMLO también rechazó firmar una hoja que le entregó El Bronco, y que correspondía a un compromiso de devolver el financiamiento público para las campañas que otorga el INE.

“Pásaselo a ellos, entregamos la mitad del gasto de campaña a los damnificados. Llevamos alrededor de 70 millones de 103 e informo cada mes”, reviró.

Minutos antes de la medianoche, publicó en sus redes sociales un mensaje en el que se dijo “honestamente” el ganador del debate y calificó a Anaya de “farsante e hipócrita”.

“Me hubiera gustado contestar, responder a otras mentiras sobre todo del candidato del PAN que habló que cuando fui jefe de Gobierno no hubo inversión en la ciudad (…) desde luego es hablantín, farsante e hipócrita, pero ya habrá tiempo de aclarar este asunto”, subrayó. m

Las propuestas

Evaluación

“Si no cumplo me voy a someter a la revocación de mandato cada dos años”

Estrategia

Planteó convocar a foros para delinear un plan antiviolencia; invitaría al papa Francisco

Seguridad

Ofreció replicar el modelo de seguridad que aplicó cuando fue jefe de Gobierno

Corrupción

Reiteró como su principal ofrecimiento acabar con la corrupción que padece el país

Fin a privilegios

Prometió terminar con los privilegios en los gobiernos, “se acabarán los lujos”

Avión presidencial

Dijo que de ganar la elección venderá el avión presidencial y que se lo ofreció ya a Trump