Starman vuelve a México: expo de Bowie en Cuatro Caminos

Ciudad de México

Y el espíritu de David Bowie no descansa en paz. Apenas hace unos días sus fans deben haberse cimbrado cuando Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones, declaró que Bowie "escribió un par de canciones buenas, pero para mí no era ningún genio musical", mientras en el Museo de Brooklyn, en Nueva York, se presentaba la muestra David Bowie Is, con vestuarios, fotografías, dibujos, manuscritos, instalaciones, vídeos y muchas otras cosas del venerado músico.

En estos días se preparan lanzamientos en vinilo de Welcome to te Black Out, Aladdin Sane y ChangesTwoBowie y HBO anuncia el documental David Bowie: los últimos cinco años, dirigido por Francis Whately. Así que tenemos Bowie para rato.

El próximo 22 de marzo en el Foto Museo Cuatro Caminos se inaugurará la exposición STARMAN, que ha sido anunciada como "toda una experiencia inmersiva en las diferentes facetas artísticas de David Bowie, acompañada de múltiples actividades que incluyen música, cine y fotografía".

La pieza central será la exposición de fotografías de Mick Rock, autor del libro de edición limitada The Rise of David Bowie, 1972-1973, publicado por la prestigiosa editorial Taschen y que dio origen a la muestra Shooting for Stardust: David Bowie and Co., que ya fue presentada en Los Ángeles y Buenos Aires.

El Foto Museo Cuatro Caminos refiere que, en una entrevista, Mick Rock comentó que después de una sesión de fotografías en su hogar en Beckenham, en marzo de de 1972, le dijo a su agente: "Mick me ve en la misma forma en la que yo me veo". Era la época en que lanzó su disco The Rise and Fall of Ziggy Stardust, que dio origen a uno de los personajes más entrañables del rock. El propio Mick Rock podrá contar algunas de sus anécdotas con Bowie, pues ofrecerá una conferencia magistral.

Durante la muestra, organizada por BMW Fuera de lo Ordinario con el apoyo de Stella Artois y Mezcal 400 Conejos, los jueves y sábados se presentarán diversos DJs y bandas invitadas para tributar al músico británico. También habrá presentaciones de libros, sesiones de ilustraciones y otras actividades que serán dadas a conocer más adelante.

Para ilustrar su trabajo como actor se exhibirán películas como El ansia, El hombre que cayó a la tierra y Laberinto. Y, por supuesto, habrá a la venta memorabilia, discos, libros y objetos inspirados en quien advirtió en "Fame", una de sus canciones icónicas: Fama, te pone allí donde las cosas están huecas.





