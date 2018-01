David Bowie: 7 canciones para no olvidarlo nunca

Ciudad de México

Hace dos años, el 10 de enero de 2016, el gran cantante y artista británico David Bowie falleció víctima del cáncer. Desde entonces, millones de fanáticos en el mundo no han dejado de llorar su ausencia. Por ello, en el segundo aniversario de su muerte te compartimos siete canciones inolvidables que marcaron su carrera.

Desde las canciones sencillas de sus inicios hasta las superproducciones tecnológicas de sus últimos años, siempre hay un buen motivo para acordarse de Bowie.

En diciembre del año pasado, Elon Musk anunció que las dos primeras invenciones elaboradas por el hombre que él enviaría a Marte serían un automóvil Tesla y la canción "Space Oddity", de Bowie: así de importante es aún el Camaleón del Rock, quien por cierto y gracias a una extraña coincidencia interpretó a Nikola Tesla en la película El gran truco (2006).

Recordemos a Bowie con estas siete canciones emblemáticas…

Space Oddity (1969)

Contenida en el álbum homónimo, esta canción se catapultó a las listas de popularidad y marcó el inicio del éxito de Bowie como compositor y cantante. En ello quizá tuvo algo que ver el hecho de que al momento de su lanzamiento, en el verano de 1969, el hombre llegaba por primera vez a la Luna.

La canción habla de un tal Major Tom, un astronauta que se aventura al espacio exterior, sólo para darse cuenta de que es el lugar al que pertenece. No por nada había quienes pensaban que Bowie, como su personaje fílmico en The Man Who Fell to Earth, provenía de otro planeta.





Life on Mars? (1971)

Extraída del álbum Hunky Dory, "Life on Mars?" es una canción melancólica y efectiva que inicia con una línea de piano —interpretado por la leyenda del rock progresivo Rick Wakeman— y la voz de Bowie, y termina con un cierre majestuoso de un cuarteto de cuerdas.

El video, que circuló ampliamente hace un año, en el primer aniversario luctuoso de David, lo presenta totalmente maquillado de blanco, con sombras azules en los ojos y un traje azul cielo. Ideal para un día de nostalgia como hoy.





Ziggy Stardust (1973)

Numerosos fanáticos, estudiosos y críticos coinciden en que la obra maestra de Bowie fue el álbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. En esta obra conceptual, David encarnó al más popular de sus múltiples álter egos: Ziggy Stardust, un rockstar alienígena y bisexual.

Además de la gran calidad musical, la sensibilidad y la contundencia rockera de cada una de las canciones de este álbum, Ziggy Stardust encarnó algunas de las temáticas recurrentes de Bowie: la androginia, la ambivalencia, la bisexualidad, el travestismo y la idea de alguien venido de otro planeta.

Esta interpretación en vivo fue extraída de la película The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.

Ashes to Ashes (1980)

Al entrar la década de los 80, Bowie lanzó el álbum Scary Monsters que, según los críticos y por su estética visual y musical, se enmarca dentro del glam rock. De este trabajo se desprendió el éxito "Fashion", aunque no es la canción que nos ocupa.

¿Te acuerdas del Major Tom? Pues en esta canción este personaje regresa a contar lo sucedido. Y el video también es de tomarse en cuenta: dirigido por David Mallet, fue de los videoclips más innovadores y costosos de su tiempo, y en él Bowie aparece disfrazado como un arlequín posmoderno.





As The World Falls Down (1986)

Quizá te extrañe que esta selección ocupe el lugar de "Let's Dance" o de cualquier otro éxito ochentero de Bowie. Pero hay razones para ello, pues se trata de una canción extraída del soundtrack de la película Laberinto —Labyrinth— y fue compuesta por David para la ocasión.

Si no la has visto, te ponemos al tanto: Bowie encarna a Jareth, el rey de los duendes, que ha secuestrado al hermano de la joven y hermosa Sarah (Jennifer Connelly), quien hará hasta lo imposible para rescatarlo… incluyendo ponerse al alcance del seductor Bowie.

Este video es una versión tomada de la película:





Little Wonder (1997)

Después de sus éxitos ochenteros, durante los años 90 la producción musical de Bowie tocó puntos muy bajos hasta que lanzó el polémico álbum Earthling, que decepcionó a muchos fans por su sonido electrónico y su estilo jungle.

Aunque el álbum en general fue calificado como un intento fallido de rejuvenecer su estilo, a esta canción no le fue tan mal y es una muestra de la versatilidad camaleónica de David.





Lazarus (2016)

Y llegamos al final del camino. En su álbum de despedida —o lo que muchos llamarían el canto del cisne—, titulado Blackstar, Bowie parece estar consciente de su destino —se dice que hacía tres meses que padecía cáncer— y así lo refleja en sus letras.

"Mira hacia arriba, estoy en el cielo; tengo cicatrices que no se pueden ver" inicia diciendo Bowie en "Lazarus", una canción cuyo nombre alude al personaje bíblico resucitado y en el que David aparece en una cama de hospital y amortajado como un cadáver.

¿Se trataba de una velada predicción de su muerte y de una resurrección a través de la música? Cada quien podrá interpretarlo como mejor le plazca…





