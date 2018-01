Lanzan documental sobre los últimos 5 años de David Bowie

Ciudad de México

David Bowie falleció el 10 de enero de 2016, dos días después de haber cumplido 69 años y presentado su última obra maestra Blackstar. El 8 de enero pasado hubiera cumplido 71 años y fue el día elegido por HBO para estrenar el documental The Last Five Years, de Francis Whately, que narra el periodo productivo del cantante de 2011 a 2015, casi al final de su vida.

Así que a propósito de las muchas actividades conmemorativas de hoy por el segundo aniversario de su fallecimiento, destaca esta mirada a los últimos años de la evolución musical y personal del artista británico.

Bowie, famoso también por ser un agudo empresario, se aseguró de que los derechos sobre su obra quedaran en manos de su familia, supervisados por el que fue su manager. Se calcula que su herencia asciende a más de 100 millones de dólares y podría generar “decenas de miles de millones”,

Tony Visconti, productor durante mucho tiempo de Bowie, aseguró que sabía “personalmente” que existe más material nuevo e inédito de Bowie que podría salir a la venta, además de que el mismo Bowie previó varias antologías para cuando hubiera fallecido.

En Navidad, Warner lanzó una caja recopilatoria de su etapa berlinesa que recupera el espíritu celebratorio de Bowie



Sus herederos ya han publicado el recopilatorio Legacy, que contiene una versión inédita del single de 1971 “Life on Mars?” y la banda sonora compuesta por Bowie del musical off-BroadwayLazarus, con tres canciones nuevas interpretadas por el propio artista británico.

En el día de su cumpleaños además se publicó en las plataformas digitales un demo inédito de “Let's dance”, tema icónico del álbum editado en 1983, que fue uno de los discos más vendidos de su carrera.

El tema y el álbum, que lo repusieron como una estrella pop de los ochenta, tuvo el aporte fundamental de Nile Rodgers, del grupo Chic y actual colaborador de grupos como Daft Punk.

A su vez, en Navidad, el sello Warner lanzó una caja recopilatoria de su etapa berlinesa. Este demo inédito recupera el espíritu celebratorio de Bowie y hasta se lo escucha riendo al final de la canción.

Mientras tanto su sitio de internet continúa en plena actividad, promoviendo grabaciones remasterizadas, celebraciones, actos de conmemoración así como publicaciones (antiguas y nuevas) sobre el ídolo del glam rock.

Mira aquí el tráiler del documental

Los últimos cinco años

En octubre de 2015, Bowie decidió dar por terminado su tratamiento contra el cáncer de hígado después de enterarse de que la enfermedad se había extendido a todo el cuerpo.

Esa semana viajó a un estudio de Brooklyn para grabar un video de su nueva canción “Lazarus”, donde Bowie aparecía en la cama de un hospital mientras cantaba: “Mira hacia arriba, estoy en el cielo. Tengo cicatrices que no se pueden ver”.

Whately recurre a curiosos mitos del pasado, como la presencia del personaje de Major Tom en el video de 'Blackstar'



Las imágenes de aquel día y los recuerdos de quienes estuvieron allí conforman una de las escenas cruciales de David Bowie: The Last Five Years, pero también indaga en otros temas importantes que aquí enumeramos para los fans del músico.

Hay imágenes extraordinarias detrás de escena de los videos de Bowie que son otro tesoro escondido de la película.

que son otro tesoro escondido de la película. Para encontrar las claves de sus últimos dos discos The Next Day y Blackstar, Francis Whately entrevista a los músicos que los grabaron con Bowie.

Hay varias secuencias de una conversación con Tony Visconti , el productor y amigo de sus álbumes clave.

, el productor y amigo de sus álbumes clave. La cámara nos lleva también al lugar donde Bowie vio por primera vez a los músicos de free jazz que formarían parte de su última banda .

. Hace un recorrido rápido pero sustantivo por el extenso pasado artístico del músico.

del músico. Presenta las imágenes backstage de la última gira mundial de Bowie antes de retirarse de los escenarios en 2004.

de la última gira mundial de Bowie antes de retirarse de los escenarios A través de las voces de sus colaboradores cercanos, el documental descifra el enigma Bowie y la confidencialidad que rodeó los días antes de su muerte.

Incluso Whately recurre a curiosos mitos del pasado, como la presencia del personaje del Major Tom en el video de Blackstar.

“¿Es ese en verdad el Mayor Tom?No tengo forma de saberlo, pero ciertamente quería que los espectadores creyeran que lo era. Es el personaje que lo hizo exitoso, así que la idea de que uno de sus últimos videos tenga al comandante Tom tiene sentido”, contó el director del documental.





