Se cumplen 71 años de Major Tom, alias David Bowie

Ciudad de México

Nació bajo el nombre de David Robert Jones un día como hoy pero de 1947 en Londres, Inglaterra, pero todos lo ubicamos por su nombre artístico: David Bowie.

Bowie marcó un antes y un después en la música y en general de la cultura popular, principalmente en los años 70. Fue innovador en su momento y hasta hoy en día, sigue siendo una fuente de inspiración para el mundo entero.

TE RECOMENDAMOS: Lanzan un demo de "Let's dance" de David Bowie

El mundo quedó conmocionado cuando el Major Tom decidió dejar el planeta Tierra el 10 de enero de 2016, para volver al planeta de donde vino. Dos días antes acababa de cumplir 70 años de vida.

Ya se dijo todo sobre la vida y obra de Bowie y aún queda mucho por descubrir, pero la mejor manera de recordarlo es mediante su música. Por eso te dejamos esta playlist para que el Duque Blanco siga en el inconciente colectivo.

"Space Oddity" - Space Oddity (1969)

Bowie tuvo muchas colaboraciones a lo largo de su carrea, pero la más recordada y famosa es "Under pressure" a dueto con Queen.

Como dato curioso, el tema fue grabado derivado de otra canción que la banda y Bowie ya tenían, pero que a ninguno de los dos terminó convenciendo, esa canción era "Cool cat".

Uno de los discos más venerados dentro de la historia de la música, sin duda es The raise and fall of Ziggy Stardust and the spiders from Mars.

A David Bowie se le conoce (uno de sus múltiples sobrenombres) como el Camelón, porque siempre tenía una manera particular de vestir. Una de las más recordadas es su etapa del disco Aladdin Sane.

"Drive in saturday" - Aladdin Sane (1973)

David Bowie tiene en su haber más de 20 producciones discográficas, dentro de ellas Heroes de 1977.

"Heroes" - Heroes (1977)

La canción fue parte de la banda sonora de la película Las ventajas de ser invisible de 2012.

Tú elige las canciones, sólo asegurate que Major Tom pueda escucharte.

ERV