Luego de la propuesta del municipio de Monterrey para reformar el Reglamento de Tránsito y establecer una regulación local de pesos y medidas del transporte de carga, el alcalde de Santa Catarina, Héctor Castillo, sugirió establecer mesas de trabajo en la zona metropolitana para nutrir la propuesta.

El munícipe comentó que les gustaría que en lo personal la administración de Monterrey les ceda la propuesta para analizarla.

“Hay una asignatura pendiente en la modificación al Reglamento de Tránsito Homologado, entre varias cuestiones está ésta, pero sí hay que ver una serie de condiciones técnicas, operativas que hay que tener, en su momento las pesas, las básculas que tendría que tener, en qué partes, cómo se va a validar, entonces son cosas que en su momento se tendrán que ver, también las dimensiones son algo que se vio en su momento.

“Tendremos que hacer mesas (de trabajo) metropolitanas en relación a esas reformas, también hay otras reformas que están derivadas de una serie de amparos que se han dado en relación al tráfico pesado, no nos han convocado, si la presentó Monterrey, esperemos que la pasen para visto y hacer los comentarios muy particulares de esa propuesta que nos mandan”, declaró.

El viernes, Genaro García, titular de la Secretaría Ejecutiva de Monterrey, comentó que con la intención de mejorar la seguridad vial, y reducir el daño al pavimento propondrán adicionar al Reglamento de Tránsito y Vialidad la regulación del peso y la dimensión del Transporte de Carga que circula por las calles y avenidas de la ciudad.

Esta iniciativa ya se encuentra en el proceso para su análisis, discusión y aprobación en el Ayuntamiento regiomontano, y de aprobarse, Monterrey sería la primera ciudad en el país en regular dichos aspectos de los camiones y tráileres que trasladan carga pesados.

Por otra parte, el diputado federal panista, Raúl Gracia, criticó a la administración del Instituto de Control Vehicular (ICV) por hacer colocado tarjetas en vehículos en el centro de Monterrey con la leyenda de “adeudo”, en el caso de automóviles cuyos propietarios no los tienen al corriente en el pago de derechos.

“Esa no es la forma de recaudar, eso un terrorismo fiscal, creo que hay otros mecanismos institucionales para poder hacer estos cobros y creemos que este gobierno del estado, que es el Instituto de Control Vehicular, y que es la Tesorería del Estado, debe de abstenerse de hacer estas actividades, respetar la privacidad, la dignidad y el buen nombre de las personas, habrá casos diferentes de por qué se dan estos pagos o no pagos, pero no es la forma exhibiendo a nadie”, dijo Gracia.

