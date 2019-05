Pacientes, en el limbo por suspensión de caravanas de la salud

Redacción

La salud de habitantes de zonas marginadas en Sonora, San Luis Potosí, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Hidalgo y Guerrero está en el limbo, debido al cierre de unidades médicas y a la suspensión parcial o temporal de las caravanas móviles, al tiempo que las denuncias por falta de médicos y enfermeras continúan.

El cierre de las cinco unidades médicas urbanas del IMSS en Sonora afecta a unas 15 mil personas, la mayoría ha interrumpido tratamientos debido a que tiene que acudir a otras instituciones.

En un oficio dirigido a Gisela Lara Saldaña, titular de la Unidad del programa IMSS-Bienestar, se informa que la cancelación de las operaciones de las cinco clínicas urbanas, en los municipios de Etchojoa, Huatabampo y Villa Juárez, ha provocado un “descontrol metabólico” en 640 pacientes con problemas crónico degenerativos.

A otras 65 mujeres, señala el documento que está en poder de MILENIO, se les suspendió el control prenatal, elevando el riesgo obstétrico, mientras que 685 niños no tienen seguimiento nutricional.

Advierte que en estas instalaciones se realizaban 4 mil detecciones de cáncer de mama, y que durante su permanencia, el programa tuvo un impacto en la prevención de padecimientos transmitidos por vectores, enfermedades diarreicas y respiratorias.

En 20 municipios de la huasteca potosina, el IMSS no ha iniciado trabajos conjuntos con las direcciones municipales de atención a la salud para llevar las unidades móviles a zonas marginadas, afectando con ello a mujeres en edad reproductiva y personas con enfermedades crónicas, como diabetes.

Tampoco se han renovado convenios de colaboración para las Casas de Salud Municipales, situadas en colonias populares y poblaciones indígenas, a través de las cuales los municipios pagaban los honorarios de médicos y enfermeras y el IMSS suministraba los fármacos.

En Oaxaca, a la crisis por la falta de medicamentos e insumos en 150 clínicas del Seguro Social, se suma el despido de 150 trabajadores del extinto programa IMSS-Prospera y el funcionamiento de solo cinco de 15 caravanas de salud en zonas rurales.

La desaparición del programa implementado en el sexenio anterior provocó el despido de 91 empleados en Chiapas, mientras las caravanas de salud fueron suspendidas temporalmente.

La implementación de IMSS-Bienestar en Tabasco está en el limbo, pues están a la espera del programa piloto que el ex director del instituto Germán Martínez aseguró que permitiría a la población recibir los servicios.

​Pese a que el programa de atención a la salud del IMSS en Hidalgo, que atiende a 92 localidades con difícil acceso, no ha sido interrumpido, hasta el momento, no cuenta con un presupuesto asignado de manera oficial, por lo que los pronósticos no son alentadores.

En Guerrero las brigadas móviles del IMSS-Bienestar operan con problemas presupuestales.

Y ADEMÁS

BC Y NAYARIT, CASOS MENOS CRÍTICOS

Las brigadas móviles tanto en Baja California como en el estado de Nayarit por el momento continúan laborando con normalidad.

Con información de: Felipe Larios, Alejandro Reyes, Luis Alatorre, Mariel Arroyo, Oscar Rodríguez, Gilberto Lastra, Alejandro Vázquez, Isabel Zamudio, César Cubero, Abraham Jiménez, Mariel Arroyo.