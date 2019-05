César Cubero

Tras publicar Milenio Monterrey que algunas rutas del transporte urbano no bajaron las tarifas, que de manera arbitraria subieron en días anteriores, Juan Carlos Ruiz, diputado local del PAN, lamentó que los prestadores del servicio concesionado estén violando la ley.

Además dijo que la autoridad estatal, en este caso, Jorge Longoria, está siendo "cómplice de ellos", por lo que reiteró se le debe llevar a juicio político al director de la Agencia Estatal del Transporte.

"Si no los multan, si no impiden que hagan ese cobro excesivo, si no inicia una requisa, tanto el Gobierno Estatal como los concesionarios son los responsables de esta situación.

"El Gobierno Estatal debe aplicar la ley, y a Jorge Longoria debe iniciársele el juicio político, si no quiere correr el gobernador a Jorge Longoria, el Congreso tiene los elementos para que vía juicio político sea destituido y procesado por la violación reiterada a la Ley del Transporte", enfatizó el panista.

De acuerdo con el legislador, por su parte se encuentra en la recolección de pruebas para poder proceder por la vía legal.

Cabe recordar que este medio sacó a la luz que al menos 17 rutas incrementaron sus tarifas desde el sábado 18 de mayo, tras lo cual el gobernador Jaime Rodríguez Calderón anunció que desde la noche del martes las tarifas regresarían a los 12 pesos.

Sin embargo, al menos 4 rutas hicieron caso omiso al llamado del Gobierno Estatal y mantuvieron sus cobros en 15 o 17 pesos.





