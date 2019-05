Orlando Maldonado Rodríguez

La dirigencia estatal del PAN adelantó que en los próximos días estará interponiendo una denuncia ante el Poder Judicial de la Federación (PJF) en contra de los empresarios transportistas que se revelaron e incrementaron el cobro de las tarifas camioneras.

En entrevista para Milenio Monterrey, Mauro Guerra Villarreal, dirigente estatal del PAN, explicó que el recurso lo llevarán ante dicha instancia federal en busca que se repare el daño que se le ha hecho al usuario con el incremento de las tarifas, y se apliquen sanciones ejemplares para quienes abusaron indebidamente de la ley.

"Nosotros como partido vamos a presentar un recurso para que se aplique la ley, para que sancione a estas empresas que han estado incrementado injustamente las tarifas y esperemos que la autoridad pueda sancionar y dejar un precedente muy claro para que no vuelva a ocurrir lo que hoy estamos viendo.

"Nosotros ya habíamos anunciado que ante esta posibilidad, tanto el paro, como del posible incremento, nosotros iniciaríamos con una acción colectiva que lo que busca es que se establezca o que se le repare el daño que se le causa a los ciudadanos con este tipo de acciones y que haya una sanción para quienes están abusando en la prestación de este servicio fuera de la ley", dijo.

En este sentido, Guerra Villarreal criticó la falta de acción por parte del Estado en contra de los transportistas que han incrementado sus tarifas, y consideró que se han mostrado muy "laxos" al no poner sanciones adecuadas para que no vuelvan a repetir dicha situación.

"El Estado ha mostrado que no tiene la menor intención de aplicar la ley, ha sido laxo en el tema del transporte mientras hoy los usuarios sufren estos incrementos que han sido de entre dos y cinco pesos, vemos que se sigue dando el mal servicio y el Gobierno sigue justificándose pateando el bote", refirió.

De igual forma, pidieron a la autoridad dar celeridad a la destitución del titular de la Agencia Estatal del Transporte, Jorge Longoria, al señalarlo de entorpecer las mejoras en el sistema del transporte.

"Esta inacción de la autoridad termina siendo en perjuicio de los ciudadanos, nosotros requerimos que este Gobierno actúe, que empiece con el tema de la destitución del titular del Transporte que, no solo no ha dado ningún resultado, sino que ha entorpecido en que pueda mejorar el transporte en Nuevo León", concluyó.

