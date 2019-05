Suben tarifas en 17 rutas; ya hay denuncia

Eduardo Mendieta Sánchez, Victoria Félix y Adín Castillo

En recorridos realizados por MILENIO Monterrey y denuncias vía redes sociales se han contabilizado al menos 17 rutas que incrementaron su tarifa sin autorización del Consejo Estatal de Transporte y Vialidad (CETyV).

Y pese a que la situación fue evidenciada, el Gobierno del Estado ha dejado con más dudas a los ciudadanos, pues mediante un comunicado de prensa afirmó que por el momento analizan los actos realizados por los empresarios del ramo sin informar de alguna sanción o suspensión.

En el comunicado de prensa de solo dos párrafos, la administración estatal, que encabeza Jaime Rodríguez Calderón, solo se limitó a decir que no será autoritario con los transportistas.

“El Gobierno del Estado de nuevo se mantiene firme en la decisión de no al aumento de tarifas y en este momento analiza de manera particular los actos realizados por algunas líneas de transporte en relación al aumento unilateral no autorizado de tarifas para actuar en consecuencia.

“Este gobierno se conducirá siempre con autoridad, pero nunca de manera autoritaria, ya que la legalidad es la base de nuestra labor, y es decisión del gobernador llegar hasta las últimas consecuencias para cuidar el interés de la gente”, establece el boletín.

MILENIO Monterrey publicó que desde el sábado 18 de mayo las rutas 104 Real de Palmas, 161 Real de Palmas-Clínica 6 y 90 Villas de Alcalá aumentaron sus tarifas en efectivo 3 pesos, para pasar de 12 a 15 pesos. Mientras que los ramales Marín-Zuazua y Marín-Dr. González, ambas de la ruta 104, y los ramales Pesquería y Zacatecas, de la ruta 111, aumentaron de 12 a 14 pesos la tarifa. Esto pese a que la semana pasada el CETyV rechazó cualquier aumento a las tarifas, tanto en efectivo como en tarjeta Feria.

Ayer se comprobó en un recorrido que también las rutas 320-Fresnos, 161 Villas de Alcalá y 51 Ciénaga de Flores-Clínica 6 pasaron de 12 a 15 pesos. Mientras la ruta 220 aumentó a 14 pesos en efectivo. Adicionalmente, el colectivo Únete Pueblo denunció que las rutas 160 Guadalupe-Apodaca, 109 Sector 5-Apodaca y 155 Sector 5 San Felipe aumentaron dos pesos sus tarifas, para pasar de 12 a 14 pesos en la tarifa en efectivo.

Mientras que las rutas 400 Sector 4 y 138 García aumentaron de 12 a 17 pesos la tarifa en efectivo. Durante el recorrido realizado por este medio también se comprobó que algunos camiones no mostraban en el vidrio la tarifa o tapaban el costo con el parabrisas o algún papel.

Este fue en caso de las rutas 101, 317 y 316. El Artículo 30 de la Ley Estatal de Transporte señala que los prestadores del servicio de transporte están obligados a colocar en los vehículos, en un lugar visible, la información de las tarifas y los servicios que prestan.

Ante Fiscalía

Asegurando que los transportistas que incrementaron las tarifas podrían ser sancionados económicamente o incluso con tiempo en prisión, el senador del PAN, Víctor Fuentes Solís, presentó una denuncia en su contra ante la Fiscalía General de Nuevo León, acompañado por la vocera de Únete Pueblo, Rocío Montalvo.

El senador explicó que en el caso de los transportistas, el delito en el que pudieron haber incurrido es el de fraude, al cobrar más de lo que tienen permitido a los ciudadanos y señaló que dependiendo de las cantidades y los usuarios afectados, las sanciones pueden ser económicas o la prisión, entre 6 meses y 3 años de pena.

“A como vayan transcurriendo los días, si hay reincidencia, si hay constancia y consistencia, en este delito, pues esto agravará evidentemente la pena en el cálculo que realice la Fiscalía a la hora de determinar el monto del fraude”, dijo.

Entre las rutas incluidas en la denuncia se encuentran la 104 Real de Palmas; 161 Real de Palmas-Clínica 6 y 90 Villas de Alcalá, mientras que los ramales Marín-Zuazua y Marín-Dr. González, ambas de la Ruta 104; y los ramales Pesquería y Zacatecas, de la Ruta 111, aumentaron de 12 a 14 pesos la tarifa, así como en las rutas 111, 160, 51, 138, 400, 155.El pasado 13 de mayo, el CETyV sesionó para analizar tres propuestas de incremento a la tarifa de los camiones y el Metro, pero dichas propuestas fueron negadas por mayoría. Es decir, no existe ningún incremento aprobado por el CETyV.

