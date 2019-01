ZM Puebla Tlaxcala, entre las peores evaluadas en movilidad

Verónica López

La zona metropolitana Puebla-Tlaxcala se ubicó en el lugar 15 de 20 ciudades evaluadas en el Índice de Movilidad Urbana 2018: Barrios mejor conectados para ciudades más equitativas, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).



El Valle de México, Saltillo y Guadalajara sobresalieron como las ciudades que mostraron un nivel de competitividad adecuado con mayores alternativas de movilidad, mientras que la región Puebla-Tlaxcala apareció con un indicador medio bajo en el índice que se construyó a partir de la medición de variables de calidad de vida y transporte.



De los rubros a destacar en esta región del país, en promedio 43 por ciento de la población utiliza el transporte público, de los que seis de cada diez usuarios consideraron que la cobertura de la red resultó suficiente.



Aunque la percepción de desempeño fue favorable, 20 por ciento de los usuarios en la región Puebla-Tlaxcala dejó de utilizar el transporte público por inseguridad.



El análisis del IMCO destaca que la gran mayoría de autoridades locales en México han privilegiado el uso del automóvil particular. Entre 1990 y 2015 el parque vehicular a nivel nacional aumentó a una tasa promedio anual del 5.3 por ciento, mientras que la población lo hizo a un ritmo del 1.5 por ciento.



La radiografía de movilidad arrojó que sólo en el caso de la ZM Puebla-Tlaxcala, existen en promedio dos vehículos particulares por usuario, mientras que el promedio en las ciudades se ubicó en 1.74.



Tales políticas, añadió el organismo “han llevado a un crecimiento desordenado de las ciudades, al uso ineficiente de recursos públicos en la construcción de infraestructura, a problemas de congestionamiento y a pérdidas sociales en la relación tiempo/calidad de las personas por los prolongados periodos de desplazamiento”.



La zona metropolitana Puebla-Tlaxcala se situó en el décimo sitio en accesibilidad y funcionamiento de la infraestructura urbana, a su vez apareció en el lugar trece en cuanto a inversión en transporte sustentable, transparencia y gestión de calidad del aire.



Ciudad de México y el estado de México se ubicaron como las ciudades con mejor normatividad y que consideran al peatón como prioritario, donde se privilegia al transporte público no motorizado, se impulsa la innovación y que tienden a tener menores tiempos de traslado y mejor accesibilidad, la región Puebla-Tlaxcala pareció entre las cuatro peores evaluadas en materia de regulación y políticas públicas en favor de la movilidad.



En ese sentido, el IMCO se pronunció por promover un transporte público, limpio, y financieramente sostenible con precios que cubran los costos de operación, pero con tarifas diferenciadas para que la población vulnerable pague menos.



“Elaborar una ley de movilidad que dé prioridad al peatón, incentivar el uso de transporte público y no motorizado, y financiarlo a través de impuestos verdes, como la tenencia, cobro de vialidades urbanas e impuesto sobre gasolinas”.



El índice destacó que las ciudades con mayores alternativas de movilidad tienen mejor desempeño en la producción y el bienestar social, además de observar en ellas salarios altos y tasas de crecimiento 2.3 veces más rápidas.



Por el contrario, Tampico – Pánuco, Villahermosa y Acapulco revelaron los niveles más bajos de movilidad.



Unidades nuevas para RUTA

El gobierno estatal tiene prevista la adquisición de 50 nuevas unidades para mejorar el servicio de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) y se reduzca el tiempo de espera para los ciudadanos.

Los ciudadanos tardan hasta 30 minutos en abordar las unidades, en ese sentido, se solicitó a la administración estatal la incorporación de más unidades para mejorar el servicio, explicó el presidente de la Comisión de Movilidad en el Congreso, Jonathan Collantes Cabañas.





ARP