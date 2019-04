Salvador González

Ricardo Villanueva Lomelí rindió protesta ante el Consejo General Universitario, como rector general de la Universidad de Guadalajara (UdeG), en un rectorado con vigencia desde el 1 de abril de 2019 al 31 de marzo de 2025; por primera ocasión en la historia de la universidad, Miguel Ángel Navarro Navarro, rector que deja el cargo, fue el asignado para tomarle posesión a su predecesor.

La ceremonia se llevó a cabo en la sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas. La toma de protesta la hizo el Consejo General Universitario, que habitualmente sesiona en el Paraninfo Enrique Díaz de León, sin embargo, por ser una ocasión especial y para poder albergar a los invitados, tuvo efecto ayer por primera vez en el espacio universitario ubicado al norte de la ciudad.

En su primer discurso como rector general, Villanueva Lomelí, aseguró que la suya será una administración cercana a los universitarios, y que se dará el tiempo para hacer giras a cada uno de los planteles de la red universitaria para conocer de primera mano cuáles son las necesidades que aquejan la casa de estudios. Destacó los logros que ha tenido la Red Universitaria de Jalisco, desde que se creó hace 30 años, en 1989, entre los que destacan la consolidación de 15 centros universitarios y 174 planteles de bachillerato en toda la entidad.

Por ello, aseguró el rector, que la Universidad de Guadalajara es la más importante de México: “con mucho orgullo podemos decirle a los jaliscienses que tenemos la mejor universidad pública estatal del país”, aseguró durante su toma de protesta.

Luego destacó que además del aumento a la matrícula y construcción de nuevos centros universitarios en municipios rezagados, y planteles de bachillerato, una de las máximas consignas bajo su administración será trabajar cuidando el medioambiente, por lo que mencionó haberle hecho una propuesta al Consejo General Universitario para que en 2020, sea el año del cambio climático en favor de la universidad.

Reiteró que la construcción de planteles es una prioridad para dar mayores propuestas a los jaliscienses de estudiar lo que les apasione, por encima de lo que tengan cerca; “es imposible que un joven que quiere estudiar en el CUAAD (Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño), haga cerca de 5 horas al día de traslados. ¿Por qué no ofrecer mayores espacios para que pueda estudiar su pasión en el municipio en el que vive?”, cuestionó.

También hizo un llamado a las autoridades del gobierno de Jalisco para sumarse al trabajo de llevar campus a otras demarcaciones, y agradeció a los alcaldes que se han sumado donando terrenos para la causa.

Villanueva Lomelí resaltó que su administración se adaptará al modelo de austeridad federal, pero que esto no será impedimento para cumplir con los objetivos trazados. “Es imposible que la comunidad universitaria de El Tuito no pueda tomar clases por no tener aire acondicionado, debido a la falta de un generador que cuesta 300 mil pesos; les pido disculpas a los asistentes por no tener brindis, ni comida, ni por haberles dado la invitación impresa, pero prefiero comprar ese generador”, mencionó, y se ganó las palmas de los asistentes al evento.

Finalmente, Villanueva Lomelí dijo que piensa trabajar de la mano de los ex rectores en las nuevas propuestas, no consultándolos sino al “explotarlos todos los días, por el beneficio de esta universidad”.

Y además Prometen cero tolerancia al acoso El nuevo rector general de la UdeG, Ricardo Villanueva Lomelí, puntualizó que habrá cero tolerancia a cualquier acto de acoso en esta casa de estudios. “Debemos reconocer que nuestras normas están rebasadas, y esto nos obliga a actualizarlas para poder sancionar con todo el rigor cualquier acto que afecte la vida de nuestras estudiantes”, afirmó. “Construiremos los mecanismos necesarios para que ninguna persona sea violentada en esta casa de estudios”, añadió.





SRN

