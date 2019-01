Ofrece Ruth Padilla elevar matrícula de la UdeG y eficientar recursos

Celso Mariño

No es la única persona que aspira a la Rectoría general, pero sí es la única mujer con una larga trayectoria académica que alzó la mano esta vez; es quien ya dirigía una preparatoria cuando algunos de sus adversarios en la contienda estaban egresando del bachillerato.



Ruth Padilla Muñoz fue la primera mujer en dirigir una preparatoria de la UdeG, es la primera rectora del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías -tradicionalmente dominado por varones- y ahora quiere ser la primera rectora general de la UdeG para el periodo 2019-2025.

¿Por qué?



“Tengo la experiencia, el conocimiento, el deseo de trabajar por esta institución a la que me he entregado en los últimos 40 años”, dice la doctora en Ciencias para el Desarrollo Sustentable, “Sería un corolario muy bonito para mi carrera universitaria que ya tiene muchos años, más de 40 años trabajando en la universidad”.



Para muchos su apellido remite también al del ex rector Raúl Padilla López –del cual ella ha aclarado, no es su pariente- y a quien muchos ven como el factor determinante en la política universitaria.

En esta contienda ¿tiene usted el apoyo de Raúl Padilla?



“Se ha hecho casi un mito, de que si él es el que decide, él no vota en el Consejo General Universitario, él puede tener una visión determinada que comparte con un grupo de gente y, bueno, ellos decidirán si sí o si no se identifican y van con esa propuesta o con esa solución, yo no sobredimensionaría el rol que Raúl Padilla juega en la elección del próximo Rector”.



¿La elección del próximo rector general es una decisión cupular?



“Si yo como persona me dejo influenciar ya es otro asunto (…) los 186 consejeros frente a la casilla, a la boleta, están solos, nadie los está vigilando. Si votan en conciencia votarán por aquel que les convenza más”, responde quien ha dirigido la preparatoria de Tonalá, fundado del Sistema de Educación Media Superior de la UdeG, sido rectora del CUAltos, CUTonalá y ahora del CUCEI desde donde cree que la Universidad sí puede aumentar la matrícula.















“Depende mucho de las carreras, hay carreras que requieren instalaciones especializada, como es el caso de las ingenierías, Medicina (…) tenemos que entrar a todas las modalidades posibles, si eso fuera así, si el CUCEI admite ahorita a 4 de cada 12 aspirantes, si tuviéramos parte del aprendizaje no necesariamente llevarlo en aula, que pude ser en las bibliotecas, en los centros de cómputo, en todos los espacios para aprender e innovar, seguramente podríamos subir nuestro porcentaje de admisión a un 50 por ciento siempre y cuando abramos nuevas carreras y flexibilicemos los tiempos de cursar una trayectoria escolar”.

¿Dónde sí podemos incrementar matrícula?

"En otro tipo de carreras, de corte administrativo, de ciencias sociales y humanidades que no requieren tanto instalaciones de talleres y aprovechando los lugares que van quedando vacantes”, sostiene quien también propone utilizar los espacios disponibles de las preparatorias para impartir los primeros niveles de algunas licenciaturas para dar oportunidad a más jóvenes de cursar educación superior.



Según Padilla Muñoz, entre los temas urgentes que debe atender la UdeG está su administración; “Tenemos que buscar cómo refuncionalizar la administración para que el recurso disponible, que es escaso, se pueda ir a las funciones sustantivas”.



Ve necesario modificar la reglamentación interna, impulsar la investigación con un enfoque de innovación social; impulsar la movilidad e intercambios académicos y con el sector privado y cambiar el modelo universitario para “ofrecer oportunidad a aquellos que en su momento no pudieron ingresar a bachillerato, o a la universidad; cambiar los modelos que actualmente tenemos en educación para ofrecer múltiples modalidades”.



La elección del próximo Rector general de la UdeG será el 6 de febrero al seno del Consejo General Universitario.

