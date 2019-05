En varios puntos de León, hay coclovías en obra negra

Milenio Digital

Distintas ciclovías de la ciudad están siendo reconstruidas debido a que algunas zonas se encontraban deterioradas, por lo que se realizó la demolición o corte del área dañada, reconstrucción del pavimento, reposición de elementos deteriorados y faltantes así como la rehabilitación de las rampas y adecuación para cruces seguros.

"Estamos supervisando la adecuación y la reestructuración y restauración de la ciclovía ya que algunas zonas se encontraban deterioradas, entonces estamos tratando de homogenizar toda la zona.

"Es un proyecto, un programa que se implementó entre el Sistema Integrado de Transporte y Obra Pública, el hacer y restaurar todas las ciclovías lo más posible para poder llegar a una meta de no sé cuantos kilómetros en total este año de ciclovías", comentó Víctor Ocampo, supervisor exterior de obra.

Sin embrago en algunas colonias estas obras han afectado a los comerciantes quienes cuentan con su negocio al pie de la calle, principalmente los vendedores de comida o ropa ya que hay demasiada tierra y tráfico.

Tal es el caso del bulevar Hermenegildo Bustos donde los locatarios comentan que sus ventas se han visto perjudicadas pues este solo cuenta con dos carriles para cada sentido, pero al estar en obra el camellón de la ciclovía, mucha gente aprovecha para dejar su auto estacionado obstruyendo todo un carril, e impiden que la gente se detenga a comprar en esa zona.

"Ahora con el polvadero, los carros ya no se pueden parar, están de un lado o del otro, hay ocasiones en que afecta la circulación de los mismos transportistas, porque muchos se suben a los camellones, ya me ha tocado la mala suerte de que ya van dos veces que me pegan las piedras que están en los costados de la calle en el pecho", dijo un vecino.