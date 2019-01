El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que los funcionarios del gobierno federal tienen hasta el 30 enero para presentar y hacer pública su declaración patrimonial, pues de no hacerlo no podrán trabajar en la actual administración.

“Ya está hablado, hay una fecha límite: 30 de enero. El que no presente su declaración de bienes no puede trabajar en el gobierno. Además, no sólo presentarla formalmente, sino hacerlo público. El que no haga público, no puede trabajar en el gobierno”, explicó.