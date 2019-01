Pemex: ‘huachicoleros’ robaron 147 mil mdp entre 2016 y 2018

Ignacio Alzaga

Las cifras de Petróleos Mexicanos (Pemex) sobre el robo de hidrocarburos dimensionan el creciente negocio en el que se convirtió hasta traducirse no solo en un problema de seguridad nacional, sino de impacto para las finanzas del país. El su último reporte, la petrolera detalló que entre 2016 y 2018 este delito le dejó pérdidas de 147 mil millones 200 mil pesos.



Según reportes de inteligencia, en 2016 los ladrones vendían el combustible en un promedio de 10 pesos por litro y se robaron 26 mil barriles diarios, generando mermas a la empresa por 30 mil 800 millones de pesos; no obstante, para estos grupos criminales las utilidades fueron de más de 15 mil millones de pesos.



Para el año siguiente, 2017, cuando en el “mercado negro” el hidrocarburo robado se vendía en un promedio de 12 pesos por litro, a Pemex le robaron 43 mil barriles diarios, con un costo de 50 mil 100 millones de pesos; cotizando cada litro hurtado, la ganancia ascendió a alrededor de 30 mil millones de pesos.



Mientras que el año pasado hurtaron 58 mil 200 barriles al día, con un costo de 66 mil 300 millones de dólares, que los huachicoleros vendieron en un promedio de 15 pesos por litro, lo que se traduce en una ganancia de 50 mil millones 664 mil pesos.



ESCENARIO ACTUAL



Este es el escenario que encontró el nuevo gobierno federal: la venta ilícita de hidrocarburos o huachicoleo se convirtió para el crimen organizado en un negocio redituable, tanto como el tráfico de drogas o de personas.



Solo durante 2018 se calcula que estos grupos pudieron obtener ganancias netas superiores a 50 mil millones 664 mil pesos por el robo de 58 mil 200 barriles, al comercializar el combustible en un promedio de 15 pesos por litro, de acuerdo con documentos de Pemex, de la desaparecida Comisión Nacional de Seguridad (en poder de MILENIO) y fuentes de inteligencia federal.



Una cadena de corrupción alimentó el crecimiento de esta actividad que requiere poca inversión a menor riesgo, con una demanda permanente del producto que se oferta a menor precio del oficial, explicaron expertos consultados sobre la rentabilidad de este crimen que impacta en la economía del país, pero que tiene “focos rojos” en los estados de México, Tamaulipas, Puebla, Hidalgo, Nayarit, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México.



En la lucha que emprendió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador contra los huachicoleros, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda detectó otra faz de la cadena económica criminal de este delito: solo nueve empresas que no adquirían hidrocarburos de Pemex compraron el producto ilícito y lo comercializaron, por lo que obtuvieron utilidades marginales por más de 6 mil 758 millones de pesos, en el bienio 2017-2018.



BENEFICIO INMEDIATO



A través de su capacidad corruptora que alcanzó a altos mandos del Ejército encargados de la seguridad de instalaciones estratégicas de Pemex, a funcionarios de diversos niveles que facilitaron la información para intervenir de forma ilegal los ductos e incluso a empresarios que accedieron a participar del “mercado negro” de los hidrocarburos, estos grupos alcanzaron rápidamente poder económico ante millonarias ganancias fáciles de obtener.



Solo un ejemplo. Un reporte de la CNS detalla que seis grupos criminales en 2018 que operaron únicamente en el centro del país lograron apoderarse de 6 mil 104 barriles diarios, lo que representó un costo de 15 millones 900 mil pesos por día para Pemex, pero para estas organizaciones implicó embolsarse más de 14 mil millones de pesos, al considerar que cada barril contiene 42 galones (159 litros) y que cada litro se vende en 15 pesos en promedio.



Esta cifra únicamente se centra en las ganancias que obtuvieron al intervenir seis de los 56 sistemas de transporte o distribución de Pemex. Se trata de los grupos criminales de José Antonio Yépez Ortiz, alias El Marro, una célula del cártel de Santa Rosa de Lima; de Los Pérez, que incluso instalaron gasolineras en estados como Puebla, y Los Michoacanos, así como los que lideran personajes identificados como El Talachas, La Parca y El Mónico, a quienes se asocia al cártel Jalisco Nueva Generación.



Funcionarios de inteligencia federal consultados en torno a este informe, sobre las ganancias de estas organizaciones, indicaron que incluso la creciente demanda del huachicol permitió que durante 2018 el precio del combustible ilegal aumentara de precio.



Se pasó de 8 a 10 pesos en 2016, luego se vendió en 12 pesos y finalmente desde el año pasado y hasta la fecha se oferta en 15 pesos en promedio, aunque depende también si se trata de hidrocarburo regular, diésel, Premium y turbosina; mientras que el gas LP robado se comercializa en tres pesos el kilo, detallaron.



Las ganancias que deja esta actividad criminal son elevadas al considerar que su inversión es mínima, y resulta más redituable que otros delitos del crimen organizado, como el narcotráfico o la trata de personas, advirtieron.



“La inversión que se tiene que realizar para lograr la extracción de combustible es menor a aquella que tiene que generarse para la compra de droga”, señaló Gabriel Regino, criminólogo, penalista y especialista en seguridad nacional que en los últimos años ha estudiado la actividad de los huachicoleros en México.



“Me explico: en la cadena productiva del narcotráfico hay una situación internacional que implica los costos de producción desde países como Colombia, Perú y Bolivia, además del procesamiento, elaboración, empaquetamiento y luego lo más difícil, la transportación hacia el norte o hacia Europa, en toda esa cadena hay mucho costo, de tal suerte la droga va subiendo de precio conforme va subiendo el continente.



“Y en el caso de México, los costos tienen que ver con el pago para que llegue la mercancía y después poder enviarla, y se adicionan los vehículos, tener la inventiva como trasladar la sustancia ilícita, por eso hemos tenido casos de submarinos, latas de chiles, y todo lo que la imaginación criminal ha permitido.



“En cambio, en el caso del huachicol, solo se necesita información de en qué punto y a qué hora va a transitar determinado líquido, ya sea diésel, Magna o Premium, y comprar una válvula que no cuesta más de 500 pesos, tener la habilidad técnica para colocarla, una manguera, garrafones y listo, la inversión es mínima comparada al beneficio económico que se obtiene”.



Bajo este simple esquema de operación, la CNS documentó que solo la organización de El Marro el año pasado intervino el sistema Salamanca-Vista Alegre-Zacatecas; el Salamanca-TAR Morelia, con apoyo de la banda de Los Pérez; el Salamanca- TAR Guadalajara en colaboración con el grupo Michoacanos, y el Tula- Refinería Salamanca, de los que sustrajo 3 mil 963 barriles diarios, con una utilidad cercana a los 9 millones y medio de pesos, tomando como base el precio de 15 pesos por litro.



Solo la célula de El Mónico, al intervenir en 2018 el sistema Salamanca-TAR León, desvió mil 164 barriles diarios de combustible por un costo de 3 millones de pesos por día, que pudieron reportarle ganancias por casi 2 millones 800 mil pesos.



Gabriel Regino indicó que “respecto a la inversión que se hace, el margen de ganancia es arriba del mil por ciento, porque dependiendo de la cantidad de combustóleo que se pueda obtener, que por lo general en cada pinchazo es arriba de más de los 3 o 5 mil litros, la venta de cada litro que se hace por lo menos es de la mitad del precio oficial, que es de 8 o 10 pesos, nada más multiplicado por mil nos da una idea de todo lo que se puede obtener de ganancia”.



También subrayó que existe más corrupción en el huachicoleo que en el narcotráfico, porque las cantidades que obtienen son mayores y más rápido; “es un negocio que se caracteriza por la inmediatez, no tienen que esperar a que el producto tenga que llegar a otro país, aquí se extrae de un ducto y a 10 kilómetros del ducto ya se está vendiendo”.



El experto en temas de corrupción Ernesto Villanueva, refiere que “ningún gobierno y menos a escasos días de iniciar había enfrentado un problema de corrupción tan grande. Más allá de organizaciones identificadas, creo que hay integrantes de los gobiernos que fueron partícipes de este crimen, sin ellos no se hubiera podido cometer”.



Coincide en que el huachicoleo “es más rentable porque ya está ahí. En el narcotráfico aplica todo un proceso: sembrar, esperar tiempos, producción, traslados y buscar protección...”.



RELANZAN GASOAPP

El gobierno relanzó una aplicación para monitorear los precios de la gasolina, se trata de Gasoapp. La Comisión Reguladora de Energía (CRE) ya contaba con la herramienta para “identificar ubicación, comparar precios y marcar dónde están los mejores”.



INVESTIGACIÓN



EN LA MIRA, PLANTAS DE HIDRÓGENO

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, dio a conocer que se investiga la venta de plantas de hidrógeno de Pemex “como parte de los quebrantos a la empresa”, ya que construir una cuesta 100 millones de dólares y el anterior gobierno las remató en una tercera parte. Resaltó que esta administración está obligada a pagar 17 millones de dólares al mes a dos empresas que se subcontrataron, surtan o no hidrógeno a Pemex. La información se enviará a la Secretaría de la Función Pública.



LAS CLAVES

SIRVIÓ “APRETÓN”

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, afirmó que, pese “a las formas” de la Federación, sirvió “el apretón” y este fin de semana Pemex liberará, por el poliducto Salamanca-Guadalajara, 90 por ciento de los 90 mil barriles diarios que la entidad requiere.



REMATE DE VERDURA

Diez toneladas de frutas y verduras se desecharon en la Central de Abastos de Pachuca la semana pasada tras las tres semanas de disminución de ventas por el desabasto de gasolina, informó el secretario general, Francisco Rodríguez. Para disminuir pérdidas, remataron todo hasta 50%.



ATRACO DE PIPAS

El secretario general de Gobierno de Nuevo León, Manuel González, informó que del 1 de diciembre a la fecha la Fiscalía General de la República (FGR) reportó 33 denuncias por robo de combustible en pipas en esa entidad, de las que 32 fueron canalizadas a la autoridad judicial y vinculadas a proceso.