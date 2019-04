Obstáculos en Cofepris abastecen medicamentos: Ector Jaime

Mariana Ramos

El abasto de medicamentos podría verse afectado por la falta de liberación de autorizaciones u otros procedimientos para la adquisición de insumos para fabricar medicinas en el país, permisos que emite, otorga y regula la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, alertó Ector Jaime Ramírez Barba, diputado federal.

"Lo que estuvo ocurriendo es que no han procesado las órdenes, hoy sí hay graves riesgos de proveeduría a la industria nacional porque el 80% de los insumos por los cuales las empresas mexicanas hacen los productos viene de fuera y si no hay más agilidad en la Cofepris está este riesgo de manera puntual. El segundo riesgo, antier salió el primer decreto en cual ya marca la línea, metieron una propuesta que por un decreto se pueda traer cualquier medicamento de cualquier parte del mundo y luego van a dispensar la calidad de esos productos porque están relevando la responsabilidad y dejándolo en manos extranjeras".

MILENIO, publicó a finales del mes de enero, que Jesús Guillermo Funes, representante de la Industria Farmacéutica (Canifarma), advirtió que la falta de permisos de importación para la fabricación de medicamentos podría generar un desabasto de los mismos en el país.

"Llevamos 45 días sin permisos de importación, sin permisos de importación no entra ni una sola materia prima para elaborar medicamentos; el 92% de las materias primas con que se elaboran los medicamentos son de importación. Si esto no logra destrabarse en la próxima semana de las tres mil millones de cajas de medicamentos que se licitaron en diciembre y que tendríamos que entregar alrededor de mil 500 no podremos hacerlo y esto significará desabasto de medicamento, ese es el problema que estamos enfrentando", dijo en esa entrevista.

Sin embargo, el diputado federal dijo que ya se han registrado algunas acciones que ponen en riesgo la salud de los mexicanos, pues en algunos hospitales se han manifestado por la falta de medicamentos y atención, así como el despido de médicos.

"Ya empezamos a ver manifestaciones de la gente afuera de los hospitales, la gente es la que nos dice: oiga este producto no está, son 900 claves, lo que ahorita está en una licitación de 30 mil millones de pesos que va a ser por asignación casi directa y con esta opacidad que quién sabe donde vengan los medicamentos; ya despidieron muchos médicos, segundo ya hay diferimiento en las atenciones en hospital y eso sí causa vidas, eso sí causa la muerte prematura", dijo.