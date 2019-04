Eduardo Mendieta Sánchez

Después de la detención del director de Policía y Tránsito de Los Aldamas, junto con dos falsos policías con armas de uso exclusivo del Ejército y droga dentro de la Presidencia Municipal, el Gobierno del Estado descartó tomar el control de la seguridad.

Aunque ya han intervenido otros municipios como Cadereyta, Ciénega de Flores, Monterrey y San Pedro, Aldo Fasci Zuazua, secretario de Seguridad Pública estatal, dijo que no ha recibido una solicitud formal del alcalde Jorge Luis Peña Peña para intervenir, aunque están atentos a cualquier apoyo que requieran dentro o en los alrededores del mismo.

Actualmente Fuerza Civil, agregó, está en proceso de reconcentración de aquellos policías que habían sido adscritos a algún municipio intervenido como Ciénega de Flores, Cadereyta Jiménez y San Pedro Garza García, con la finalidad de actuar en grupo si se llega a requerir.

“No puedo tener a toda la policía regada, tenemos que estar en grupos, no pueden estar desperdigados; recupero fuerza y la mando a otros porque ese es el objetivo de Fuerza Civil, actuar en grupo esa es su fuerza”, explicó el secretario de Seguridad Pública.

Respecto a la molestia del edil por las detenciones y cateos, Aldo Fasci descartó avisar a los municipios este tipo de acciones debido al sigilo con que se debe manejar.

El director de Policía de Los Aldamas, Franco del A. fue detenido el pasado 26 de marzo por elementos de Fuerza Civil en posesión de armas y droga, junto a dos personas que se hicieron pasar por policías.

"No podemos hacer todo al mismo tiempo, recuerdo que cuando tocó a San Pedro, no fue sencillo, no podemos tener a los elementos de Fuerza Civil en todos los municipios.

"Tengo que concentrarlos, esa es la esencia de Fuerza Civil, mientras más los traiga desperdigados menos fuerza tienen, estamos recuperando municipios y los mando a otros", comentó.

El funcionario estatal dijo que se ha estado trabajando en diversos municipios comenzando con la zona metropolitana.

"La violencia está en los extremos de los municipios del área metropolitana (...) debemos estar preparados, eso es una labor y necesito concentrar elementos", indicó.