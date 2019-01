Ducto que pasa por Puebla, 1er lugar en tomas

Andrés Sánchez Pastén

En tomas clandestinas detectadas del 7 al 27 de enero de este año, el ducto Tuxpan-Azcapotzalco que pasa por la Sierra Norte de Puebla se ubicó en el primer lugar a nivel nacional con 636 tomas ilegales, según las estadísticas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).



El conducto de la paraestatal atraviesa los municipios de Huauchinango, Jalpan, Juan Galindo, Tlatlauquitepec, Venustiano Carranza, Ahuazotepec y Xicotepec, así como los estados de Veracruz, Hidalgo, Estado de México y la Ciudad de México.



La Sedena indicó que las 636 tomas ilegales que fueron detectadas en dicha tubería corresponden al 37.8 por ciento de las localizadas en la República Mexicana en los primeros días del año, por lo que la colocan en el primer lugar.



El segundo lugar, detalló, lo ocupa el ducto de Pemex Tuxpan-Tula con 441 conexiones ilícitas, seguido del Tula-Salamanca con 356 y en el cuatro peldaño se encuentra el Salamanca-Guadalajara con 104, que en conjunto contabilizan mil 684 tomas.



La corporación de seguridad federal desglosó las conexiones ilegales del ducto Tuxpan-Azcapotzalco que pasa por la Sierra Norte de Puebla en 184 detectadas, 281 como no localizadas y otras 171 como no reportadas.



Cuestionado sobre las tomas clandestinas como no localizadas, Homero Mendoza Ruiz, jefe del Estado Mayor de la Sedena, explicó que se trata de las de extracción de las que tiene conocimiento Petróleos Mexicanos (Pemex), pero sin ubicación exacta.



“El sistema no es tan preciso, no nos da la localización exacta, el kilómetro exacto en cada uno de los ductos, sería bueno que nos diera la certeza y nos diera la oportunidad de atender eficazmente cada toma", expresó.



Sobre las no reportadas, el mando de la Sedena las clasificó como aquellas de las que no tenía conocimiento Pemex, pero que fueron detectadas por personal del Ejército Mexicano durante diversos recorridos de vigilancia contra el robo de combustible.



"Esta cifra describe el esfuerzo que hacen (los militares) independientemente de las tomas o de las alertas que nos da Pemex. El personal militar sigue realizando reconocimientos y encuentra tomas clandestinas que nosotros reportamos a Pemex", presumió.



Mendoza Ruíz explicó que la estrategia de la Sedena contra el robo de combustible cuenta con bases militarles por cada 20 kilómetros en el recorrido de los ductos con el objetivo de reducir el 65 por ciento de dicho delito respecto al 2018.



El lunes de la semana pasada Octavio Romero, director general de Pemex, señaló que Puebla ocupa el tercer lugar a nivel nacional en tomas clandestinas detectadas, en los primeros meses del año.



Señaló que Hidalgo está en la punta, Guanajuato ocupa el segundo lugar a nivel nacional, de acuerdo a las estadísticas de la paraestatal.



En rueda de prensa, Romero señaló que las tomas clandestinas en los últimos tres años se han concentrado en siete estados: Hidalgo, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Veracruz, Estado de México y Tamaulipas.



Cierran carretera por fuga de gas LP



Elementos de la Policía Federal cerraron ambos sentidos de la Autopista Puebla-Orizaba debido a una fuga de gas LP que ocasionó una retroexcavadora mientras sellaba una toma clandestina.



La circulación fue bloqueada en el kilómetro 156 con dirección a Veracruz y en el 166 con dirección a Puebla de la Autopista, a la altura del Municipio de Los Reyes de Juárez.



De acuerdo con las investigaciones, las autoridades hallaron la toma clandestina en unos campos de cultivo ubicados a un costado de carretera de cuota.





Fuga de Gas LP atrás de la autopista Puebla - Orizaba entre San José Zahuatlán y Vicente Guerrero, municipio de Los Reyes de Juárez.

Se mantiene cerrada la autopista en los km 176 dirección a Puebla y km 155+500 dirección a Orizaba.

????️ Tome vías alternas. pic.twitter.com/HPZkapUVNV — PC Estatal Puebla (@PC_Estatal) January 28, 2019

