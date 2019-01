Turbulencia en triángulo del ‘huachicol’

El huachicoleo de cuello blanco, ese del que se tiene perfecto rastro por la huella que deja el dinero, es solo una parte del complejo problema que representa el robo de combustible en nuestro país, la otra gran parte del problema y de la que hasta hoy no tenemos resultados derivados en detenciones y procesamiento de objetivos claros es en la parte del crimen organizado.



Existen dos versiones del operativo llevado a cabo el día de ayer en el famoso triángulo del huachicol, la primera de ellas es que las autoridades del estado de Guanajuato realizaban una investigación sobre operaciones ilícitas en el predio ubicado en el municipio de Villagrán, con miras a desmantelar una banda dedicada el robo de combustible.



Luego ante la flagrancia y debido a que los elementos de la Marina Armada de México patrullaban la zona pues decidieron actuar contra el grupo de personas que ya tenían armada un tipo de gasolinera clandestina en la que estaban surtiendo al menos a 17 vehículos. Dicen que su intervención alertó a los pobladores (bases sociales del Cártel de Santa Rosa de Lima), lo cual desencadenó la serie de bloqueos y acciones delictivas con la finalidad de distraer a la autoridad que esperaba una orden de cateo para entrar al predio donde encontraron unas 20 pipas entre hechizas y disfrazadas como camiones de carga convencional.



La otra versión que me hacen llegar es que desde hace varios días se da seguimiento, mediante una investigación del gobierno federal, que realizan agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, para dar con el paradero de José Antonio Yépez alias “El Marro”, quien opera en la zona y es identificado como presunto líder del grupo delictivo que recibe el nombre del poblado donde operan.



Que en realidad las acciones de ayer habrían sido con la intención de dar con el paradero de quien es señalado por las autoridades, derivando en las acciones violentas que trastocaron las principales vías de comunicación a fin de evitar su captura.



Hoy al gobierno del presidente López Obrador le urge demostrar que las acciones emprendidas contra el robo de hidrocarburos tienen un resultado efectivo, derivado de un trabajo de inteligencia profundo y no de ocurrencias, que no solo terminará con la detención de delincuentes de cuello blanco sino también con aquellos que forman parte del crimen organizado.



No es la primera vez que ocurre un hecho similar en la zona, esperamos tener hoy más respuestas y resultados contundentes.

