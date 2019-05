¿Cuándo hablarán en serio?

Los disparates abundan apenas a 6 meses de iniciada la administración, contra todo pronóstico, apercibimiento y lógica incluyendo la científica, ya no se nos hacen raros los pronunciamientos que se hacen desde el gobierno federal.

Aquí un recuento muy breve de tres que me han parecido de lo más ridículo y que habla de la escasa seriedad de este gobierno.

Primero se lanza una convocatoria para licitar la construcción de la refinería de Dos Bocas, se dice que el costo de ésta será de 8 mil millones de dólares, al final se da a conocer que las empresas participantes (por invitación directa) propusieron presupuestos mayores y por ello se declara desierta la licitación, supongo que el costo de la refinería hecha por expertos valdría lo que propusieron estas empresas, Moody´s también señaló un costo de hasta 12 mil millones de pesos quiero saber cómo le van a hacer, pues Pemex no es experto en construcción de refinerías, aunque no niego que no pueda, pero no olvidemos el viejo dicho: “lo barato sale caro”

En 1979, la empresa productiva del Estado inauguró por última vez este tipo de instalaciones petroquímicas, cuando entraron en funciones dos refinerías, la “Héctor R. Lara Sosa”, en Cadereyta, Nuevo León, y la “Antonio Dovalí Jaime”, en Salina Cruz, Oaxaca, o sea ¡hace 40 años!

Segundo, ningún organismo internacional especializado en salud reconoce como enfermedad la corrupción, hay comportamientos en el ser humano que le llevan a ser proclive a acciones inapropiadas que incluso violentarían la ley, pero la corrupción, científicamente hablando no es una enfermedad.

La RAE define la corrupción como “práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de las organizaciones, especialmente las públicas, en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”, en ningún lugar se define como una enfermedad curable que requiera tratamiento.

Y tercero el mito de la “necesidad” de crear una empresa del estado para dar cobertura al 80 por ciento de la población que no lo tiene. El 80 por ciento del territorio nacional tiene cobertura de internet, lo que hace falta es el acceso al servicio y el acceso al servicio no es posible para muchos mexicanos por los altos cobros del gobierno por el derecho de uso del espectro radio eléctrico.

Luego entonces señores de la 4T ¿Cuándo hablarán en serio? ¡Marquen la agenda, no sólo den de qué hablar!

