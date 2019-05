Soto, de jardinero izquierdo a primera base

Hoy, como todos los miércoles, es Día del Correo. Recuerden, por favor, que no puedo responder a quienes no informan desde cuál población o ciudad escriben.

Liborio Díaz, de Los Ángeles, pregunta: “¿Los Nationals han puesto a Juan Soto en el mercado con la intención de cambiarlo por pitchers, según acabo de leer?”.

Amigo Libo: Eso no es cierto. El joven slugger dominicano de 20 años es convertido de left fielder en primera base, debido a las lesiones de dos de esa posición, Ryan Zimmerman y Matt Adams. Además, Juan Soto está en una mala temporada, pues batea para 246, seis jonrones y 27 impulsadas. El año pasado, en solo 116 juegos, bateó para 292, 22 jonrones, 70 careras remolcadas… ¡Amanecerá y veremos!

Gildardo Portuondo, de Caracas, pregunta: “¿Quién será el nuevo mánager de los Mets y cuándo?

Amigo Gil: Será Jim Riggleman, posiblemente desde hoy miércoles, si es que no lo nombraron anohe. Botan al mánager Mickey Callaway, porque los peloteros batean tan poco, que por primera vez en su historia, conectaron dos o menos hits en dos juegos seguidos y porque Robinson Canó no corre de home a primera base. Eso ocurrió durante el fin de semana, cuando los Marlins los barrieron en tres fechas. El problema de Callaway es que no pueden botar a Canó, ¿y cómo se hace, pues?

Sergio Rivadavia, de Villahermosa, pregunta: “Usted publica que se han rescatado records de cuando no se consideraban, Siglo XIX y comienzos del XX ¿cómo es eso, cómo lo hicieron?”.

Amigo Yeyo: Gracias a Henry Chadwick, el beisbol comenzó a anotarse muy temprano, y esa anotación se fue perfeccionando rápidamente. Por eso, especialidades que no se tomaban en cuenta en una época, pueden revivirse, ya que los box scores permanecen muy bien cuidados en los archivos. Por ejemplo, entre 1871 y 1897, no se acreditaba la carrera impulsada, pero se sabe que en ese período, Adrián (Cap) Anson se anotó mil 880. Este es el caso más notable.

Rigoberto Castillo, de Barquisimeto, pregunta: “¿Cuál ha sido la mayor y la menor cantidad de elevados al Hall de la Fama en un año?”

Amigo Rigo: El año de más elevados ha sido 2006, cuando fueron 18, de los cuales 17 por los Comités de Veteranos y de las Ligas Negras, más Bruce Sutter por los periodistas. El número menor en una elección ha sido cero, ninguno, desierto, en seis oportunidades, 1940, 1941, 1943, 1950, 1958 y 1960. La mayor cantidad de veces se han elevado dos, y en algunas oportunidades, uno… Ha habido de todo.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

