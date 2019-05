¿Por qué Ichiro en vez de Suzuki?

Alejandro Grijalva S. de Benjamín Hill, Sonora, pregunta: “¿Por qué si todos los bigleaguers llevan en la espalda sus apellidos, Ichiro Suzuki siempre exhibió el nombre, siendo pelotero y ahora también como instructor de bateo?”.

Amigo Alejo: Cuando él llegó a los Marineros, les dijo que pocos lo han llamado Suzuki. Casi todos lo identifican como Ichiro, por lo que les pidió poner el nombre, no el apellido, en el uniforme. Y nada lo prohíbe.

Jesús Antuárez, de Maturín, pregunta: Además de Miguel Cabrera, ¿cuáles otros tienen chance de llegar a los tres mil hits durante las próximas cuatro temporadas, incluso ésta? ¿Y bajo qué criterio se permite a los bigleaguers jugar en las nueve posiciones, cuántos latinoamericanos lo han hecho?”.

Amigo Chuchú: Si Miguel se mantiene en condiciones, parece posible que conecte los 278 incogibles que le faltan para los tres mil. Y no me parece ningún otro cercano. El siguiente es Robinson Canó, en el puesto 100, con 2 mil 510 y 36 años de edad; y después, Nick Markakis, puesto 156, con dos mil 285, 35 años… Lo de las nueve posiciones es una promoción, un espectáculo adicional, que se ofrece generalmente cuando el equipo ya no tiene chance de clasificar. Pero es un maravilloso esfuerzo. Dagoberto Campaneris y César Tovar figuran entre quienes lo han logrado.

Enrique Díaz, de Newark, New Jersey, pregunta: “Ahora que van a elevar a Vladimir Guerrero padre al Hall de la Fama de Cooperstown, ¿quién cree Ud. merece la calificación de mejor pelotero dominicano en la historia?”.

Amigo Quique: Pedro Martínez.

Salvador Genatio, de Guadalajara, pregunta: “¿Es cierto que en Grandes Ligas hubo un pitcher que tiró no-hit-no-run, a pesar de haber regalado 10 o 12 bases por bolas?”.

Amigo Chava: No exactamente. El récord de bases por bolas en un juego sin hits son nueve y lo impuso A. J. Burnet, de los Marlins, en 2001, el 12 de mayo, frente a los Padres, con pizarra de 3-0.

Mariano Mattews, de Mérida, Yucatán, pregunta: “¿El sexo antes de los juegos puede afectar a los peloteros?

Amigo Chano: Antes no, pero durante, sí. ¡Mucho ojo!

José G. Pernía, de Cagua, pregunta: “¿Por qué los Yankees son llamados Mulos de Manhattan, si Yankee Stadium está en El Bronx?”.

Amigo Pepegé: Eran llamados Mulos de Mahattan hasta 1922, porque jugaban en el Polo Gronds de los Gigantes. Desde 1923 son los Bombarderos del Bronx, porque ese año inauguraron Yankee Stadium, el edificio más importante de ese Condado.

