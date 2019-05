La tecno guerra fría

Cuando Edward Snowden reveló que existía todo un sistema de espionaje masivo contra los ciudadanos de Estados Unidos creado por la Agencia Nacional de Seguridad nacional de Estados Unidos, o NSA por las sigla en inglés, el escándalo fue impresionante. A Snowden lo llamaron traidor, se exilió, pero fuera de eso, aún hay incertidumbre por saber si algo cambió o simplemente aprendimos a saber que alguien en EU siempre nos espía.

Ahora Donald Trump ha decidido lanzar la más grande ofensiva de que se tenga registro contra una compañía extranjera, Huawei, acusada de ser el brazo espía de China.

Fuera de la excusa de salvaguardar la seguridad nacional, Estados Unidos ha impuesto a Huawei restricciones comerciales para muchos inimaginables, pero que han empezado a desatar consecuencias globales, que bien pueden considerarse como los primeros actos de la primera tecnoguerra fría en la historia, donde ya no se ataca, invade, bombardea o ciberataca a países, sino que se ahoga a las compañías creadoras de tecnología en esos países.

Huawei después del 19 de agosto, fecha que le dio el Departamento de Comercio de EU, no podrá vender su tecnología en EU ni las empresas basadas en aquel país podrán hacer negocios con ella, Google ha tenido que retirarle su apoyo para usar su sistema operativo Android, y también ha perdido la posibilidad de instalar lectores de tarjetas SD en sus teléfonos; además, aunque fabrica sus propios procesadores llamados Kirin, estos basan su arquitectura en compañías como ARM; que tampoco puede ya venderle más su tecnología, y un sinfín de consecuencias que vienen por ya no poder acceder a recursos de empresas de Estados Unidos, pero aquí es donde entran nuevos jugadores y estrategias de la tecnoguerra fría.

Apple, ante posibles represalias del gobierno chino, podría mover la producción de sus productos que hoy se hacen dentro de China a Indonesia; la India podría ser otro paraíso de manufactura y desarrollo de tecnología ante la tecnoguerra, y así poco a poco cada país tendría que tomar un lado para saber con quién hace negocio y tecnología, asumiendo consecuencias como en todo conflicto bélico.

Todo esto pasa porque Huawei no es cualquier compañía, es la que más avanzado lleva el tema de redes 5G, el futuro de las telecomunicaciones. Es la segunda compañía que vende más smartphones en el mundo, y todo esto ya lo veía venir, tiene listo todo un plan para sobrevivir sin EU, y ya veremos si lo logra pero de lo que no hay duda es que esto no es solo un tema de espionaje, esto es guerra, la primera tecnoguerra mundial.

fernando.santillanes@milenio.com

Twitter: @santillanes