Trascendió Puebla

QUE el diputado de la 4T, Héctor Alonso Granados, mostró sus dotes xenófobas contra sus correligionarias en el Congreso local, a quienes calificó de “mojigatas, ridículas e hipócritas” por aprobar la prohibición de anuncios publicitarios que difundan imágenes de mujeres semidesnudas.

“Ahora salen con sus mojigaterías, ‘no podemos poner mujeres porque me ofenden como mujer’; no sean hipócritas, no debemos caer en este tipo de circunstancias con leyes que nadie les va a agradecer, al contrario, van a llover amparos”, amenazó el diputado del pueblo bueno y sabio.

QUE Smart City Expo Latam Congress abordará temas de cooperación en materia de migración, combate a la pobreza, medio ambiente e inclusión radical, mismos que se abordarán del 2 al 4 de julio.

Tony Gali, consejero y embajador de la Alianza Smart Latam, informó que en Puebla se llevará a cabo el programa Urban Thinkers Campus México 2019, con el que se impulsará el derecho al deporte, la salud, la recreación, el espacio público y la prevención de la violencia entre la niñez.

QUE principalmente para los jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), pero también para los activos, es el anuncio hecho por los directivos de este instituto, en el sentido de que Turissste no desaparece, solo pasa a la Dirección Normativa de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales.

QUE la diputada priista Rocío García Olmedo presentó una iniciativa ante el pleno que propone reformar el código penal del Estado con el objetivo de despenalizar el aborto, sustituyendo la pena de prisión por la de trabajo comunitario para aquellas mujeres que decidan practicarse un aborto.

Criminalizadas al fin, la iniciativa de la legisladora solo se cura en salud porque fue justamente en el sexenio de Mario Marín Torres, con mayoría del PRI en el Congreso del Estado, cuando reformaron el código penal para penalizar el aborto, en un gesto del góber precioso con los grupos conservadores de la época.