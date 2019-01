Rebelión de “mocosos” en Día de Reyes

Resulta que el festejo del Día de Reyes que ofreció el gobierno del Estado de México en la región Tejupilco, dejó una estela de inconformidad, debido a que cientos de niños no pudieran acceder al evento efectuado en la Deportiva del municipio de Luvianos, a donde sólo fue posible entrar con el boleto que entregó la autoridad estatal.



Mientras 250 niños de cada municipio de la región: (Tejupilco, Luvianos, Amatepec, Temascaltepecy Tlatlaya entre otros), reían dentro del recinto con el show infantil y globo metálico de helio en mano, (por cierto muy bonito), afuera cientos de chiquillos se arremolinaban e intentaban “colarse” al agasajo, que no logró abarcar a toda la niñez de la zona calentana, en la que si algo abunda es población infantil.



Aunque el gobierno mexiquense se lució, porque no sólo obsequió globos metálicos a cada invitado, sino roscas de buen tamaño y kits con cinco juguetes cada uno de excelente calidad, el festejócasi se sale de control; afuera de La Deportiva, cientos de menoresy padres de familia, armaron un zafarrancho, y hasta se desquitaron con una pobre cachorrita callejera, a la que golpearon cuánsalvajes, dejándola fracturada. Semejante crueldad a tan poca edad, horroriza.



Tan trágico que da risa; en medio de payasos, globos y música, el encargado de la región y representante del Gobernador, Jorge Rescala Pérez, Secretario del Medio Ambiente, así como diputados y alcaldes de la zona, (el único que no se apersonó fue el perredista de Amatepec), no imaginaban que a unos metros, empleados del ayuntamiento de Luvianos, “se las veían negras”, para contener a la muchedumbre de chamacos enojados y padres de familia, que pedían acceso a gritos y empujones… ¡casi los linchan!



Pese al dineral que se invirtió en el festejo, a la postre solo quedó una multitud de menores furiosos, y un basurero dentro y fuera del recinto, producto de los empaques de las roscas y delos juguetes que se obsequiaron, además de globos reventados; un verdadero contraste con la política de la Secretaria que dirige Rescala Pérez, que desde su portal electrónico conminó a no usar globos para enviar carta a los Reyes.



R a s t r o s . . .



Pese a la crisis que sortea la Secretaría de Salud del Estado de México, logra abatir poco a poco, la escasez de medicamento que había en hospitales de la entidad, donde el surtido de recetas ha mejorado, de acuerdo con usuarios de regiones como el Valle de Toluca y el sur del estado, ojalá continúe esa tendencia, sobre todo en zonas rurales.



La víspera hubo cambios en el gabinete Delmacista, relevos en las Secretarias de Desarrollo Económico y de Desarrollo Urbano y Metropolitano; ambos se antojan sólo cumplimiento de “compromisos”, la sacudida no ha llega aún a dependencias estratégicas, lo cual no se descarta en este segundo año de gobierno; el único que ganó fue Enrique Jacob, dejó la segunda dependencia para trasladarse a la de Economía; Andrés Massieu Fernández, quedó al frente de la segunda, él viene del gobierno federal, era colaborador cercano del ex presidente Enrique Peña y cuenta con trayectoria en el PRI.