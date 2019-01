Trump: el ‘Mago de Oz’

El viernes por la tarde, el presidente Donald Trump anunció que el gobierno estadunidense reanudará actividades y cedió en su postura sin haber conseguido ninguna concesión de los demócratas y sin un centavo adicional para su muro fronterizo. En un caso de justicia divina, el presidente fue exhibido como un novato de las negociaciones por una mujer que sí sabe salirse con la suya: Nancy Pelosi, líder de la Cámara baja del Congreso.



El presidente no dará el tradicional informe anual ante el Congreso mañana, dado que Pelosi lo canceló. Ahora, la Casa Blanca tendrá que coordinar una nueva fecha, otra muestra de que quien lleva los pantalones en Washington es la que anda de falda.



Estuve en Washington la semana pasada y todos mis contactos, dentro y fuera del gobierno, andaban de capa caída a raíz del caos político. Para una ciudad acostumbrada a la diplomacia y el orden, el trumpismo ha sido agotador. Muchos opinaban que el gobierno permanecería cerrado por mucho tiempo más y se sorprendieron cuando Trump, repentinamente, anunció el viernes por la tarde que abriría el gobierno, para luego entrar en negociaciones con los demócratas respecto a la seguridad en la frontera.



¿Por qué cedió Trump? Al final de cuentas es un hombre sencillo y narcisista. Él escucha, sobre todo, las voces de su base y entendió que estaba perdiendo apoyo inclusive entre ellas, a causa de la amplia cobertura mediática del sufrimiento de los empleados federales que no recibían sus sueldos debido al shutdown. Las encuestas mostraron que la tasa de aprobación de Trump cayó a 36 por ciento (CBS) y que el Presidente perdió el apoyo de 10 por ciento de los republicanos (NPR/PBS NewsHour/Marist).



Uno también tiene que preguntarse si fue mera casualidad que Trump decidiera echarse para atrás el mismo día que el FBI arrestó a Roger Stone, uno de los brothers más cercanos al Presidente. Sin duda, la Casa Blanca debería estar sudando la gota gorda. El FBI no se dará por vencido hasta destapar la cloaca de la relación entre el equipo de campaña de Trump y Rusia. Con razón el Presidente quiere cambiar el tema de conversación.



¿Qué pasará ahora? Nadie —ni la Casa Blanca ni Mitch McConnell, líder de los republicanos en el Senado, ni los demócratas— quiere repetir el drama de las últimas semanas; lo más probable es que logren un acuerdo centrado en una mayor inversión en seguridad fronteriza, que incluirá algún tipo de fortificación física. Inclusive, Trump ha cambiado su lenguaje respecto al muro para manejar las expectativas, y ahora dice que se requiere “un muro o una barrera de acero”. Eso no quiere decir que Trump dejará de hablar de su gran proyecto en Twitter, sino que, en los hechos, se llegará a un acuerdo más cuerdo. Tenemos que recordar que a Trump no le importa en lo más mínimo el fondo: todo es forma… y drama.



Trump cada vez se parece menos a un gran mago político que asusta y más a un hombre flácido de poca energía, como la figura del Mago de Oz cuando Dorotea se asoma atrás del telón. A raíz de esto, en los círculos republicanos ya se discute la opción de apoyar a otro candidato hacia 2020 sin tener opciones claras. Del lado demócrata hay muchos candidatos —hombres y mujeres— interesados en llevar la bandera, pero no queda claro todavía cómo unir a un partido que está sumamente dividido respecto a cómo enfrentar a Trump. En fin, el drama político en Washington ya rebasa la imaginación de Netflix y todavía estamos lejos de ver el final. Stay tuned.