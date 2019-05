Citibanamex plantea prohibir algunos pagos de servicios en efectivo

Karen Guzmán

Ernesto Torres Cantú, director general de Citibanamex planteó que, para combatir la informalidad, la corrupción, así como para minimizar el uso del efectivo deben prohibirse algunos pagos a servicios con dinero en efectivo, lo que lograría reducir su uso hasta en 90 por ciento en tres años.

Te recomendamos: Mercado Pago va por 50 mil comercios con pagos mediante códigos QR

Durante su participación en el Foro de Capital Privado organizado por la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap) mencionó que eliminar los pagos en efectivo para casetas y gasolineras pueden ser servicios en donde se pude comenzar a implementar los cobros digitales.

“El acabar con el efectivo es un objetivo que sí podemos lograr y podemos lograrlo en tres años. El primer paso es el CoDi; algunos ya salimos a pruebas piloto y en septiembre salimos en todo el país”, dijo.

El directivo de Citibanamex afirmó que se ha platicado este tema con las autoridades, por lo que es muy factible que suceda; sin embargo, este debe ocurrir una vez que se tenga la tecnología correcta, como es el CoDi y dando el tiempo suficiente para que se abran las cuentas que estarán relacionadas a esta plataforma.

“A que la gente nos acostumbremos a hacer los pagos y todo lo demás. Sí tener la motivación de que ciertos pagos de la economía no se van a poder hacer en efectivo y listo. En ese contexto, es lo que debe dar un empujón a que todo mundo adoptemos verdaderamente los pagos electrónicos”, destacó.

Te recomendamos: Samsung no descarta unirse a los pagos con código QR

Además, agregó que para que el CoDi funcione debe ser fácil de usar y no tener ningún costo para los usuarios, “si el costo de irte al no efectivo es un peso, ya no te conviene. Tiene que ser cero y la tecnología está ahí”.

“Para ello, tiene que quedar toda la tecnología detrás del CoDi lista, pues hoy hay puntos donde no se puede evitar del todo el uso del efectivo. Además, hay ciertas zonas en algunas regiones del país, donde no se podrá hacer por cuestiones de conectividad”, expuso.

lvm

​

​

​