Sin T-MEC dólar llegaría a 20.25 pesos: JP Morgan

Silvia Rodríguez

El economista en jefe para México y América Latina de JP Morgan, Gabriel Lozano, señaló que si bien parte del ajuste del proceso de negociaciones del tratado ya se dio y lo reflejó el tipo de cambio, estima que si el Tratado entre México Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no se ratifica en los próximos meses y el proceso se lleva hacia fin de año o 2020, la cotización llegaría a 20.25 pesos por dólar.

“Mi interpretación es que sí hay una expectativa de que hay una presión todavía en los próximos meses de que haya un retraso en el acuerdo, justamente por las complejidades qué hay al interior de las dos cámaras en Estados Unidos y de cuál es el costo político de si Nancy Pelosi va a actuar de un lado o del otro. Yo creo que es un escenario similar al que vimos durante los meses más duros de la renegociación del acuerdo comercial en 2017 y 2018”, dijo.

En este sentido, el director general de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), José-Oriol Bosch, agregó que en el mercado no está totalmente descontado el resultado del T-MEC y la bolsa trae un rezago en comparación con otras, pero si el resultado del acuerdo comercial es favorable, reaccionaría de forma positiva.

“Le vendría muy bien a esta administración tener alguna noticia así”, expresó.

En este contexto, Moisés Kalach, director del Consejo Estratégico de Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial, Moisés Kalach, destacó que los acuerdos comerciales no resuelven todos los problemas del país, “si no ponemos la casa en orden no importa que tratado comercial tengamos y no importa qué acceso tengamos, vamos a seguir teniendo problemas”.

Añadió que si la inversión extranjera no se siente cómoda viniendo a México, no damos un marco jurídico, mejoramos la seguridad y el mercado interno, no importa que tratado comercial exista.

lvm

​

​