Tour cervecero por Toronto

Laura Escamilla Soto

A pesar de que hay muchos lugares para los amantes de la cerveza por todo Ontario, específicamente en Toronto puedes encontrar lugares que te impactarán por la fabricación de esta deliciosa bebida y por sus instalaciones, en las que incluso se realizan fiestas y convenciones. La siguiente es una lista de algunas cervecerías que se convierten en imperdibles en tu visita a esta hermosa ciudad.

Steam Whistle

La historia de esta cervecería comienza en 1998 y surge de la idea de tres amigos mientras realizaban un viaje en canoa por el corazón de Ontario: Greg Taylor, Cam Heaps y Greg Cromwel, que habían sido colegas en una de las cervecerías más importantes de Canadá.

Mientras estaban sentados frente a una fogata, los que se hacían llamar Three Fired Guys soñaban con tener su propia cervecería, en donde la Pilsner se convertiría en una de las mejores del mundo. Fue así que surgió la idea de crear Steam Whistle, que es una de las cervecerías más grandes de Canadá.

En este lugar, tomar una cerveza se convierte en toda una experiencia, ya que su personal, conocido como The Good Beer Folks, se encarga de realizar un tour muy detallado dentro de The Roundhouse que una vez sirvió como el centro de reparación de locomotoras de vapor de Canadian Pacific Rail.

La cerveza se elabora con agua pura de manantial, cebada malteada, lúpulo y levadura. No se le agrega jarabe de maíz ni potenciadores de espuma, gracias a lo cual ha mantenido los estándares de la Ley de Pureza Bávara de 1516.

En Steam Whistle se realizan recorridos de 30 minutos en lo que te hablan de la historia del lugar y del proceso de fabricación. Algunos de estos tours incluyen snacks que combinan perfectamente con la Steam Whistle Pilsner. No te vayas sin probar uno de los emblemáticos pretzels que se sirven con una mostaza elaborada a base de cerveza y una rebanada de pepinillo.

Más información: steamwhistle.ca

Mill Street Beer Hall

Ubicado en el corazón del Distillery District, el recientemente renovado Mill Street Beer Hall está listo para servirte una gran variedad de cervezas artesanales. Aquí también se realizan tours para explicarte en qué consiste el proceso de cada una de sus creaciones.

Su historia comienza en 2002, cuando abrieron sus puertas en este histórico lugar. La primera que hicieron fue Original Organic Lager, que se convirtió en la primera cerveza orgánica de Ontario.

Y al poco tiempo lanzaron Tankhouse Ale, hecha con lúpulos orgánicos y cinco maltas diferentes para producir una rica Pale Ale de color rojo cobre. Su gama de cervezas es cada vez más amplia y ahora incluye más de 60, las cuales han ganado más de 100 premios, incluyendo tres veces el de la cervecería canadiense del año.

Más información: junctioncraft.com/

Rainhard Brewing

Esta es una de las cervecerías más visitadas de Toronto, tanto por la calidad de su cerveza artesanal, como porque el espacio y la decoración te invitan sentarte por horas a disfrutar de las opciones que ahí te ofrecen. Rainhard Brewing abrió al público en 2015 en lo que antes era una refinería.

Ahora el edificio de una sola planta que data de 1940, está renovado y modernizado con paredes pulidas con chorros de arena y techos muy altos en los que se asoman las vigas que los sostienen. El bar, diseñado y construido por el mismo Jordan Rainhard, tiene a la vista fermentadores, barricas de roble y recipientes de cerveza. Aquí se celebran fiestas de cumpleaños, bodas y hasta reuniones corporativas.

Más información: rainhardbrewing.com/

Shacklands Brewing Co

Establecida en 2017, esta es una pequeña cervecería situada en el vecindario de Stockyards en el extremo oeste de Toronto. Es un sitio ecléctico en donde lo mismo te encuentras una mesa de pinball que una colección de juguetes miniatura o un Xbox One.

También hay cómics, revistas, libros y periódicos de otra época, lo que le da un toque retro al lugar. Jason Tremblay, maestro cervecero y copropietario, se inició en la elaboración de cerveza artesanal hace 20 años, luego de que su hermano le sugirió que lo intentara.

Después de haber comprado una copia de The New Complete Guide to Homebrewing, Jason elaboró ​​un lote de "Who's in the garden grand cru" y supo que fabricar cerveza era lo suyo. Casi dos décadas después nació Shacklands, en donde se elaboran cervezas de estilo belga que van desde recetas tradicionales como Tripel y Dubbel hasta Saisons y Brett.

Más información: shacklands.com/

Top 3 Tour y degustación Para que disfrutes aún más la experiencia, solicita un tour guiado que incluya alimentos, así podrás conocer el maridaje perfecto para cada cerveza. Productos locales Mientras que las de otros países importan sus ingredientes, las cervezas de Toronto incluyen malta, lúpulo, agua y levaduras regionales. Atrévete a probar Aquí encontrarás muchos estilos de India Pale Ale, que son amargas con aromas intensos a frutas tropicales, cítricos, flores o hierbas













