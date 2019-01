Joyas y Campbell cierran la Semana de la Alta Costura en París

Agencias y Redacción

Después de 14 años ausente en las pasarelas de Valentino, Naomi Campbell se convirtió en la estrella del desfile de la casa italiana durante el fin de la Semana de la Alta Costura en París. Dentro de un vestido largo de tul negro transparente con volantes en la falda y grandes mangas, Campbell cerró el show.



Pierpaolo Piccioli, director creativo de Valentino, desgranó una sucesión de vestidos que tienen como pieza clave el jardín. Gasas y sedas etéreas se apoderan de las creaciones más vaporosas y las telas casi transparentes se bordan de ramos o se estampan en los tejidos. Capas, cuellos con volantes y faldas hasta los pies es la propuesta para la primavera-verano 2019.



En el evento también se hizo presente la firma Viktor & Rolf, donde, según el diario estadunidense Huffington Post, los holandeses “más irónicos, llenos de humor, divertidos e irreverentes de la industria, lo volvieron a hacer con su reciente colección de 18 vestidos” en tonos pastel y con formas llenas de volumen.



Según el rotativo, se enmarcaron las frases que cualquiera quisiera gritar, pero ahora forman parte de las prendas cargadas de tul.



“Perdón por llegar tarde, no quería venir”, se lee en uno de los vestidos. “No tengo pena, simplemente no me caes bien”, se lee en otro. También homenajearon a Ámsterdam, la ciudad con más apertura al consumo de cannabis con prendas verdes con una imagen de una hoja de mariguana.



Entre los diseñadores más sobresalientes en el encuentro de moda parisino se encontró el creador Olivier Rousteing, quien supo dar un giro a Balmain desde que tomó su dirección creativa en el año 2011. Con arquitectura de tejidos, materiales de formas estructuradas y siluetas muy reconocibles donde la parte de los hombros junto con las cinturas cobraron especial protagonismo.



En su propuesta, el creador jugó con volúmenes y formas 3D llevadas al extremo, en gama de los pasteles aunándolos con los metales y cristales, según una publicación de El Mundo. Cada una de las piezas traslada a un viaje retrofuturista por la historia de la moda con referencias ochenteras.



Por otra parte Martín Margiela, de la casa de moda Maison Margiela, llegó con un concepto ecléctico. El hilo conductor de la colección es la variedad de formas y estilos con una línea colorida que transporta a un universo flower power con presencia de plumas multicolor y ornamentos tridimensionales con formas geométricas.



Los diseños de la parte final siguen más la estela del belga con el negro como protagonista y cortes estructurados con patrones a la inversa donde una falda puede servir de top y la pernera de un pantalón como la manga de una chaqueta.



Pero las mujeres no se quedaron atrás por lo que la tercera colección de Clare Waight Kelle, directora creativa de Givenchy y creadora del vestido de novia de Meghan Markle, llegó con un concepto moderno: leggins de látex con una blazer entallada en la cintura y una solapa blanca con una asimetría arquitectónica.



La alta joyería



Chaumet y Chanel fueron las firmas más destacadas que presentaron sus nuevas colecciones de alta joyería en el evento parisino.



La primera esposa de Napoleón Bonaparte, Josefina, vuelve a ser la inspiración de Chaumet. Un centenar de piezas reproducen las joyas favoritas de la emperatriz para la que la firma hizo sus primeras creaciones convirtiéndose en la primera influencer de la marca.



Su gusto por las diademas fueron presentadas con 15 modelos sencillos de aspecto vintage y pequeños pendientes colgantes con una piedra de diamante y otra de zafiro. Por otra parte, el collar más caro de la firma es de 2 millones y medio de euros (alrededor de 538 millones 264 mil pesos).



La muestra tuvo lugar como es habitual durante la última jornada de las presentaciones de alta costura, dentro de la tienda de Chaumet del bulevar de Saint-Germain de París.

Camelia blanca de Chanel

En Chanel, sus piezas joyeras siempre giran en torno a la camelia blanca por su simplicidad: sin perfume y sin espinas, representaba la sobriedad que le faltaba a la rosa.

Esta vez, la firma decoró una serie de 50 piezas de Alta Joyería, de las cuales 23 pueden ser transformadas: diamantes, zafiros rosas y rubíes dan forma a collares con finas cadenas de las que se puede retirar la camelia para llevarla como broche o para formar un anillo.

La pieza más barata de la colección es un anillo de 50 mil euros (alrededor de1 millón de pesos); la más cara un collar de diamantes de 4 millones 400 mil euros (aproximadamente 94 millones 666 mil pesos).

Más joyas...

La empresa suiza Chopard presentó Magical Setting, donde los diamantes parecen que flotan y juegan con la luz. Su estética homenajea al empoderamiento femenino.

Otra firmas que se hizo presente fue Boucheron, con su nueva línea Take Jack, insipirada en cables de audio pero fabricados en oro.