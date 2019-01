Pedro Domínguez

Ante las declaraciones del gobernador Silvano Aureoles, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) amenazó con radicalizar sus protestas en Michoacán tomando bancos, centros comerciales y casetas de peaje.



De acuerdo con el coordinador regional del magisterio en Lázaro Cárdenas, Isidoro Castañeda, el ultimátum para el gobierno estatal vence este martes y se decidirá en asamblea si de inmediato comienzan con las nuevas protestas, además de mantener cerradas las vías del tren.



Según los maestros disidentes, las declaraciones del gobernador no son más que una provocación.



“Provocan que se pueda, yo digo, radicalizar mucho más el movimiento cuando no hay seriedad, no quiere atender y busca la manera de provocar, porque no lo vemos como otra cosa: una franca provocación a este magisterio”, explicó.



El líder de los profesores agregó que es grave que desde el gobierno estatal se asegure que los acuerdos entre la coordinadora y el gobierno federal hayan sido sin incluir a las autoridades locales: “Ni fue en lo oscurito ni desdeñando su persona; se ha respetado su investidura, pero hasta esta hora se está esperando que dé la cara”, remarcó.



El magisterio espera que se reanuden las mesas de negociación, ya con la presencia del gobernador Aureoles en México, luego de haber realizado una gira por España.



En tanto, la delegada estatal de la Asociación Mexicana de Agentes Navieros, Yaritzi Méndez, advirtió que las empresas del ramo ya empiezan a resentir los 16 días de bloqueo, pues se están generando pérdidas millonarias por la falta de movilidad de miles de contenedores de mercancía.



“¿Esto qué implica para nosotros? Pérdidas millonarias tanto para el sector naviero, para clientes, terminales y para el mismo Kansas, (porque) tener su su servicio detenido implica costos impresionantes además toda la cadena de empleo que está afectando el detener estas vías”, declaró.



Detalló incluso que solo en trenes hay mil 600 contenedores que no se pueden mover, más otros 3 mil 200 que están en trámite en la aduana para cambiar su forma de transporte de tren a camión.



Actualmente el puerto ya está a más de 50 por ciento de su capacidad.